Valentino e Saint Laurent sfilano a Venezia

A luglio a Venezia le sfilate di Valentino e Saint Laurent: previste poche presenze, le collezioni saranno svelate soprattutto in diretta streaming

La moda prova a ripartire: lo fa nella tradizionale cornice di Milano ma anche, a sorpresa, da Venezia. Nel giro di pochi giorni, infatti, due brand influenti come Valentino e Saint Laurent hanno annunciato le loro sfilate in Laguna nel mese di luglio.

Per la collezione Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 2021-22 è già stata annunciata la data veneziana del 15 luglio: la comunicazione ufficiale in una nota della maison che precisa come la decisione sia stata presa con il direttore creativo Pierpaolo Piccioli.

«La mia prossima collezione Couture s’intitolerà “Valentino Des Ateliers” – spiega Piccioli – Mi sono messo alla prova nell’orchestrare una sinfonia di anime, menti e input creativi diversi. Tutte queste energie hanno portato la mia visione a Venezia, una città che genera genuinamente e spontaneamente vibrazioni su arte, teatro, musica, architettura, cinema e tutto ciò che ha a che fare con la creatività. Venezia è la cornice perfetta della collezione “Valentino Des Ateliers”».

L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla piattaforma della Federation de la Haute Couture et de la Mode, poiché la sfilata è compresa nell’ambito della settimana della moda francese, oltre ai canali digitali. Un selezionato numero di ospiti sarà invitato a Venezia, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per Saint Laurent, invece, non c’è una data certa, ma una collaborazione voluta dal direttore creativo Anthony Vaccarello. Il designer, infatti, ha commissionato all’artista Doug Aitken un’installazione che farà da sfondo allo show. Atkein ha vinto il Premio Internazionale alla Biennale di Venezia nel 1999 con la video installazione “Electric Earth”.

L’evento segna il ritorno di Saint Laurent a un evento dal vivo, dopo l’annuncio dell’abbandono del calendario tradizionale delle fashion week. Il brand ha mostrato le sue collezioni prêt-à-porter primavera estate 2021 e autunno inverno 2021/2022 con due video-show spettacolari.