Tumore al polmone: sintilimab e chemio efficaci

Tumore del polmone avanzato: l’aggiunta di sintilimab alla chemioterapia ritarda la progressione secondo i risultati di un nuovo studio

L’aggiunta dell’anticorpo monoclonale anti-PD-1 sintilimab alla chemioterapia di prima linea con gemcitabina e platino ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza libera da progressione (PFS) come trattamento di prima linea per i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico, con istologia squamosa. Il risultato arriva dallo studio di fase 3 ORIENT-12, pubblicato di recente sul Journal of Thoracic Oncology.

Nello studio, la combinazione ha mostrato anche un profilo di tossicità accettabile.

«In questo studio, il rischio di progressione della malattia o decesso [nel braccio sperimentale, ndr] ha mostrato una riduzione del 37,9% nell’analisi ad interim e del 46,4% nell’analisi aggiornata. I risultati dello studio ORIENT-12 potrebbero fornire una nuova opzione per la terapia di combinazione in questa popolazione di pazienti, ha dichiarato in un comunicato stampa il primo firmatario dello studio, Caicun Zhou, direttore del dipartimento di oncologia presso lo Shanghai Pulmonary Hospital dell’Università di Tongji, in Cina.

Lo studio ORIENT-12

Lo studio ORIENT-12 è un trial multicentrico randomizzato, in doppio cieco, nel quale Zhou e colleghi hanno valutato efficacia e sicurezza di sintilimab in combinazione con gemcitabina e platino, un regime chemioterapico standard per il tumore del polmone non a piccole cellule, con istologia squamosa, sulla base dei risultati promettenti di efficacia ottenuti in uno studio di fase 1b nel quale la combinazione è stata valutata come terapia di prima linea nella stesso setting.

Il trial ha coinvolto 543 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule squamoso localmente avanzato o metastatico, senza mutazioni dell’EGFR o riarrangiamenti di ALK, arruolati in 42 centri in Cina tra il 25 settembre 2018 e il 26 luglio 2019.

Di questi, 357 sono stati assegnati casualmente secondo un rapporto 1:1 al trattamento con sintilimab 200 mg o un placebo ogni 3 settimane in combinazione con gemcitabina 1 g/m2 nei giorni 1 e 8 più cisplatino 75 mg/m2 il giorno 1 o carboplatino (area sotto la curva concentrazione-tempo 5 mg/ml/min) il giorno 1 ogni 3 settimane per 4-6 cicli, a discrezione dello sperimentatore. Dopo il trattamento con la combinazione, i pazienti sono stati trattati con sintilimab 200 mg o un placebo come terapia di mantenimento ogni 3 settimane per un massimo di 24 mesi o fino alla progressione della malattia, allo sviluppo di una tossicità non tollerabile o alla revoca del consenso da parte del paziente.

L’endpoint primario era la PFS valutata da un comitato di revisori radiologi indipendenti, mentre la sopravvivenza globale (OS) e il tasso di risposta obiettiva (ORR) erano endpoint secondari.

I risultati

I pazienti dei due bracci di trattamento avevano caratteristiche basali simili, tra cui l’età mediana (64 anni contro 62 anni) e la percentuale di pazienti di sesso maschile (91,1% contro 92,1%), con un performance status ECOG pari a 1 (83,2% contro 87,6% ) e con malattia in stadio IV (78,2% contro 75,3%).

Al momento dell’ultima analisi dei dati (25 marzo 2020) il follow-up mediano era di 12,9 mesi (range: 0,5-17,9).

Complessivamente, 127 pazienti (il 70,9%) nel braccio trattato con sintilimab e 165 (il 92,7%) nel braccio di controllo sono andati incontro a una progressione della malattia o sono deceduti.

Nel braccio sperimentale si è osservato un miglioramento significativo della PFS mediana rispetto al braccio placebo: 5,5 mesi contro 4,9 mesi (HR 0,536; IC al 95% 0,422-0,681). Inoltre, il tasso di PFS a 12 mesi è risultato del 22,3% (IC al 95% 16-29,4) con sintilimab, a fronte del solo 3,1% (IC al 95% 1,2-6,7) con la sola chemioterapia.

Anche l’ORR confermato è risultato più alto con nel gruppo sperimentale (44,7%; IC al 95% 37,3-52,3) rispetto al gruppo di controllo (35,4%; IC al 95% 28,4-42,9).

Invece, i dati relativi all’OS non erano ancora maturi al momento dell’analisi aggiornata.

Gli eventi avversi di grado 3 o superiore correlati al trattamento sono stati più frequenti nel gruppo trattato con sintilimab (86,6% contro 83,1%), mentre quelli che hanno portato all’interruzione del trattamento sono stati più comuni nel gruppo placebo (16,3% contro 14,5 %), così come gli eventi avversi fatali (6,7% contro 4,5%).

Gli eventi avversi correlati al trattamento di grado 3 o superiore più comuni nel braccio sintilimab rispetto al braccio di controllo sono risultati la riduzione della conta dei neutrofili (48,6% contro 47,8%), la riduzione della conta piastrinica (45,3% contro 42,7%), la riduzione della conta dei globuli bianchi (36,3% contro 36,5%) e l’anemia (33,5% contro 32%).

In conclusione

«I risultati dello studio ORIENT-12 si aggiungono alla crescente mole di dati riguardanti l’aggiunta del trattamento con un anti-PD-1/PD-L1 alla chemioterapia di prima linea nel tumore del polmone non a piccole cellule squamoso», scrivono Zhou e i colleghi. «Lo studio ha dimostrato che l’aggiunta di sintilimab alla chemioterapia standard con gemcitabina e platino potrebbe prolungare in modo significativo la PFS in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule squamoso avanzato o metastatico, non trattati in precedenza, con profili di sicurezza gestibili».

Fonte

C. Zhou, et al. Sintilimab Plus Platinum and Gemcitabine as First-Line Treatment for Advanced or Metastatic Squamous NSCLC: Results From a Randomized,Double-Blind, Phase 3 Trial (ORIENT-12). J Thorac Oncol. 2021. Link