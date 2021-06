Tosse cronica: lidocaina spray nuova ipotesi di cura

Lidocaina sotto forma di spray oro-faringeo sembra essere in grado di ridurre la frequenza della tosse cronica refrattaria

Lidocaina, veicolata mediante spray oro-faringeo, sembra essere in grado di ridurre la frequenza della tosse cronica refrattaria, stando ai risultati di uno studio “proof-of-concept” recentemente pubblicato su the Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, il primo studio controllato vs. placebo ad aver valutato gli effetti della lidocaina inalata e topica in pazienti affetti da tosse cronica.

Lo studio, randomizzato, in doppio cieco, controllato vs. placebo, con disegno crossover, ha incluso 26 partecipanti (età media= 53,5 anni; 84,6% donne) con tosse cronica refrattaria. Questi sono stati randomizzati a trattamento con lidocaina nebulizzata al dosaggio di 600 mg, seguita da trattamento con placebo mediante spray oro-faringeo oppure con placebo nebulizzato seguito da lidocaina 100 mg mediante spray.

La misura di outcome primario era rappresentata dalla frequenza della tosse entro le prime 10 ore dal trattamento assegnato dalla randomizzazione. Tra gli outcome secondari, invece, vi erano i punteggi relativi alla necessità di tossire e alla gravità della tosse, parametrati su scala VAS.

Dai risultati è emerso che il gruppo che aveva ricevuto un trattamento con lidocaina in spray ma non con lidocaina nebulizzata presentava una riduzione della frequenza di attacchi di tosse a 10 ore dal trattamento rispetto al placebo (22,6 accessi di tosse per ora vs. 27,6 per ora con placebo in spray e 26,9 per ora con lidocaina nebulizzata (P =0,04).

Il maggior effetto del trattamento sulla riduzione degli attacchi di tosse si è manifestato nel corso della prima ora dalla somministrazione di lidocaina mediante spray oro-faringeo rispetto al placebo (31,7 accessi di tosse per ora vs. 74,2 per ora; P = 0 ,004). Quanto agli outcome secondari, il trattamento con nebulizzatore e lidocaina in spray ha ridotto la necessità di tossire e la severità della tosse, misurate su scala VAS, rispetto al placebo (p<0,05).

Da ultimo, sul fronte della safety, non sono stati documentati eventi avversi seri associati con lidocaina in spray.

In conclusione, lo studio fornisce per la prima volta evidenze del fatto che il blocco dei canali del sodio voltaggio-dipendenti, reso possibile da lidocaina, ha effetti antitussivi nei pazienti con tosse cronica refrattaria.

Nello specifico, lo studio ha dimostrato che una singola dose di lidocaina, somministrata mediante spray oro-faringeo, comporta una riduzione significativa della frequenza degli attacchi di tosse nei pazienti affetti da tosse cronica refrattaria, rispetto a quanto osservato sia con lo stesso principio attivo, sia con placebo, in forma nebulizzata, aprendo nuove prospettive di trattamento, da approfondire in studi disegnati ad hoc e di numerosità statistica adeguata.

Bibliografia

