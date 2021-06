“Longevità Fatale” è il techno-thriller di A.D. Pascal: un visionario uomo d’affari confida di aver scoperto l’elisir che fa vivere fino a 150 anni ma 5 personaggi muoiono in modo misterioso…

“Longevità Fatale” il techno-thriller di A.D. Pascal. Mentre un visionario uomo d’affari confida di aver scoperto l’elisir che fa vivere fino a 150 anni in perfetta forma, cinque personaggi all’apice del successo muoiono in modo misterioso in diverse parti del mondo. È questa la trama del techno-thriller “Longevità Fatale” di A. D. Pascal, pubblicato in inglese e in italiano. Un avvincente viaggio fra i geni, i sogni e gli istinti ancestrali. È disponibile su Amazon.

“Scrivere è da sempre la mia passione e la base del mio lavoro come giornalista e come manager, per presentare fatti e dati in modo interessante – racconta A.D. Pascal – Poi ho intuito che avrei potuto creare un’intrigante trama per una storia. “Longevità Fatale” è il primo di una serie di libri ai quali sto lavorando. In tutti c’è un cocktail di eventi reali e spunti di fantasia“.

La storia si svolge su uno scacchiere internazionale, con tappe a Portofino, Capri, Venezia, Santorini, Singapore, Turks & Caicos, Londra, Parigi e Montecarlo. Con una puntata nello storico Collegio Ghislieri di Pavia. I casi sono tutti archiviati come “decesso per cause naturali”. Nessun dubbio, nessun collegamento. Ma un analista dell’intelligence e la sua fidanzata, una reporter televisiva inglese, sospettano che un legame esista. E seguono un’ambigua pista fatta di singolari coincidenze.

Sullo sfondo, un brillante imprenditore insegue un sogno: allungare la vita umana oltre i 150 anni in ottime condizioni fisiche e mentali. Un traguardo ambizioso. Che affascina soprattutto il club dei miliardari. La mente umana offre inaspettate risorse. Basta saperle cogliere… Ma la longevità può rivelarsi fatale!

Sotto lo pseudonimo A.D. Pascal si cela Attilio De Pascalis. Nato a Pisa, vive e lavora a Milano. Laureato all’università di Pavia, ha iniziato la carriera come giornalista economico. Ha quindi lavorato per molti anni come direttore marketing e comunicazione per primarie imprese, in Italia e in Europa. Ha scritto diversi libri di management, come autore o come “ghost writer”.

“Longevità fatale” è il suo primo libro giallo. Presto ne seguiranno altri.

