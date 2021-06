Il Disordine delle cose online con il nuovo videoclip

Il Disordine delle cose online su YouTube con il videoclip del singolo “Buona sorte”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

È “Buona Sorte” il nuovo video della band piemontese IL DISORDINE DELLE COSE. Anticipato da Exitwell, il video lancia il secondo singolo tratto dall’album “Proprio adesso che ci stavamo divertendo”, uscito il 7 maggio per LaPOP/Freecom Music.

Nel video, prodotto da Noise, in collaborazione con Broski Film, con la regia di Raffaele Matrone, c’è la luce di una nuova primavera tra i filari di un meleto, ma c’è anche il gioco, insito nell’atto stesso del suonare (in inglese “to play”). Ed è lì che l’artista compie la sua creazione. La fotografia di un attimo di leggerezza e spensieratezza arrivata però al capolinea, perché logorata dalla noia e dall’impazienza di tornare tra il pubblico. Una dimensione senza tempo, limitata in uno spazio definito, ma sempre aperta verso il mondo e all’ispirazione.

“Buona Sorte” è un video che esalta la luce e l’energia di questa nuova fase della nostra storia – commenta la band – una rinascita che abbiamo immaginato primordiale come la natura ed i suoi frutti.

Le sonorità riportano alla fine degli anni ’70, tra sintetizzatori, quartetti d’archi e pianoforti bagnati d’effetti. Il risultato finale è un lavoro solare, distintivo e rassicurante, che riesce a far convivere il cantautorato con la maniacale attenzione agli arrangiamenti e alle singole parti, quasi a contrastare l’attuale stato di incertezza che sembra trasparire anche nella musica.

“In questo disco ritroviamo la nostra più profonda dimensione cantautorale – commenta la band –È qui che incontriamo, ci ritroviamo e conosciamo i nostri più grandi autori, come Dalla. Non a caso abbiamo affidato il mix a Roberto Bob Costa, storico bassista di Lucio.»

Il Disordine delle Cose sono Marco Manzella (voce e chitarra acustica), Luke Schiuma (voce, pianoforte e synth), Alessandro Marchetti (voce e basso), Vinicio Vinago (voce e batteria), Emanuele Sarri (chitarre), Mattia Boschi (violoncello).

CREDITI VIDEO

Una produzione Noise+ in collaborazione con Broski Film

Regia: Raffaele Matrone

Fotografia: Francesco Caroselli

Operatore: Martino Garrone

Montaggio Francesco Caroselli

con Sofia Sempio