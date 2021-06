Fresh Rags e Saucony lanciano una nuova collezione

La sneaker boutique Fresh Rags e Saucony insieme in una collaborazione esclusiva ispirata alla vita del lamantino

La sneaker boutique Fresh Rags e Saucony insieme in una collaborazione esclusiva ispirata alla vita del lamantino per la sneaker più ‘refreshing’ di sempre. Omaggio all’amato animale nativo della Florida, la nuova ‘Grid Web MANATEE’ sarà disponibile a livello globale presso rivenditori selezionati a partire dal 10 luglio ed esclusivamente presso FreshRags.com già dal 26 giugno.

La collaborazione punta i riflettori sulla salvaguardia e la protezione degli animali in via d’estinzione. In particolare, rappresenta un modo per promuovere la protezione del lamantino della Florida e di ogni altro animale acquatico elencato come specie a rischio a causa del continuo attacco al suo habitat naturale e dell’aumento del contatto con l’essere umano.

Realizzata con materiali premium, questa esclusiva Grid Web è studiata nei minimi dettagli per riprodurre le sfumature di un lamantino. La tomaia in camoscio grigio ne ricorda la pelle tipicamente ricoperta di alghe; le diramazioni verdi sui pannelli posteriori che sfociano su un’intersuola bianca vintage richiamano l’erba delle acque di sorgente; la icy-sole bicolore riflette la scintillante e limpida bellezza dell’acqua sorgiva. Dettaglio nascosto: la suola interna è decorata con un lamantino che nuota nel suo habitat acquatico.

Esclusivo anche il packaging: il box camouflage contiene un doppio set di lacci in due tonalità diverse, verde e marshmallow, mentre la scarpa sarà avvolta in una carta velina di alghe. A completare il tutto, Fresh Rags ha disegnato anche un’intera linea di abbigliamento estiva tra cui pantaloncini in nylon, t-shirt e accessori.