I Votto online con la nuova canzone

“Ogni paura, ogni certezza” è Il nuovo singolo dei Votto fra rabbia e accettazione: il brano è online sulle piattaforme digitali

Ogni paura, ogni certezza è il nuovo singolo dei Votto, band piacentina fautrice di uno screamo melodico denso e aggressivo, il brano si presenta come una sfuriata dolente per poi gradualmente addolcirsi in un abbraccio corale, commosso e nervoso.

Con questa canzone la band introduce uno dei due concetti cardine del loro nuovo disco, “La perdita”, una mancanza già ponderata e realizzata anche se ancora da metabolizzare completamente. Un sentimento mutevole ma costante che perdura nella nostra quotidianità, quasi un abitudine consapevole non più destabilizzante ma sempre ingombrante.

Il singolo Ogni paura, ogni certezza è estratto da Quindi Noi Sbagliando Facemmo Giusto, il loro nuovo disco in uscita il 25 giugno stampato in tape in due edizioni limitate: l’edizione estera sarà prodotta dalla label statunitense We’re Trying Records in collaborazione con Desperate Infant Records (Hong Kong) e È un brutto posto dove vivere (IT) mentre l’edizione italiana sarà prodotta da Non ti seguo Records per la collana Tigersuit Tape.