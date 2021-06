Tillie Walden torna con Mi stai ascoltando?

Il fumetto “Mi stai ascoltando?” di Tillie Walden è un viaggio on the road in cui due ragazze si raccontano per far pace con i loro traumi

Fumettista e illustratrice di Austin in Texas, Tillie Walden è già conosciuta in Italia per il suo graphic novel Su un raggio di sole, candidato al Premio Eisner e portato in Italia da BAO Publishing nel 2020. La casa editrice milanese torna oggi a pubblicare l’autrice americana che arriva in libreria con Mi stai ascoltando?

Classe 1996, Tillie Walden si conferma una delle voci più mature della generazione Z

Il nuovo fumetto, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), racconta infatti in modo toccante e autentico l’amicizia, la perdita e le difficoltà di superare i traumi. Bea e Lou sono solo conoscenti, una ha appena diciott’anni mentre l’altra ventisette, anche se sembra più matura. Una sera si incontrano per caso: ad accomunarle è la voglia di scappare via senza voltarsi indietro perché è successo qualcosa di terribile nella vita di entrambe, ma ancora non lo sanno. Inizia così il loro imprevedibile viaggio on the road nel Texas occidentale, che sembra più un luogo fantastico che reale, dove il paesaggio è in continuo mutamento e si manifestano presenze rivelatrici. Mi stai ascoltando? è una storia di accoglienza e comprensione reciproca che piano piano diventa scoperta della propria identità, del rapporto con gli altri e del mondo in cui viviamo. Un’altra prova a fumetti che conferma la raffinatezza stilistica e intellettuale di Tillie Walden.