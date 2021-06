Ostinato sguardo: a Domodossola le opere di Gianluca Folì

Dal 26 giugno al 18 luglio a Domodossola (VB) la mostra Ostinato sguardo. Gianluca Folì: vent’anni di idee, poetica, tratti e colori. Un viaggio tra gli strumenti, la concretezza e gli umori di un mestiere

Da sabato 26 giugno a domenica 18 luglio a Domodossola (VB) apre la mostra Ostinato sguardo. Gianluca Folì: vent’anni di idee, poetica, tratti e colori. Un viaggio tra gli strumenti, la concretezza e gli umori di un mestiere.

Gianluca Folì è uno straordinario illustratore il cui lavoro è riconosciuto e premiato a livello internazionale. Dal suo studio di Grottaferrata nei Castelli Romani ha creato e continua a creare illustrazioni per Epson, Feltrinelli, Suzuki, GoDaddy, Lonely Planet, Gambero Rosso, Mondadori, Einaudi Editore, Fendi, Alfa Romeo, Max Mara, Les Echos, Taschen e altri importanti nomi in giro per il mondo. Nel 2015 il suo lavoro è stato selezionato e premiato dalla Society of Illustrators di New York con la medaglia d’oro, categoria Editorials and Books, e nello stesso anno è stato medaglia d’argento alla Society of Illustrators di Los Angeles. La Society of Illustrators è la più antica istituzione statunitense dedicata all’illustrazione ed è uno dei riconoscimenti internazionali più importanti per questo campo artistico. I lavori di Folì sono inclusi in diverse mostre collettive in Italia e all’estero.

In esposizione a Domodossola circa cinquanta opere. Una retrospettiva dei principali lavori e serie eseguiti dall’artista nei suoi primi vent’anni di carriera tra cui le stampe per il calendario Epson 2021 “Colorseeker. L’origine dei colori”, il primo a essere realizzato da un illustratore, selezionato per il 63° premio annuale della Society of Illustrators NY e inserito nella lista dei finalisti del “Creative Quarterly”, il periodico newyorchese di fotografia, arti e comunicazione visiva.

La mostra, che continua il personale percorso espositivo dell’artista romano, è a ingresso libero ed è organizzata presso l’Artoteca Di-Se, il nuovo spazio nato all’interno del Collegio Rosmini di Domodossola e lanciato ad aprile di quest’anno per promuovere il prestito domestico di opere d’arte originali – www.artotecadise.it

L’inaugurazione è prevista per sabato 26 giugno. Il sabato successivo, 3 luglio, è in calendario la presentazione del libro “Ostinato sguardo”, racconto del percorso ventennale dell’artista (presente all’incontro). Le opere in mostra sono state stampate con il patrocinio e la collaborazione di Opificio Arte Stampata che si occupa della riproduzione a stampa fineart con caratteristiche e qualità museale realizzate con tecnologie e materiali Epson.

Le 12 tavole del calendario “Colorseeker” verranno poi esposte nella serra della Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore (VB), in Valle Vigezzo, a partire dal 23 luglio – inaugurazione con Gialuca Folì alle ore 17 – e per tutto il mese di agosto. L’artista sarà inoltre uno dei relatori della terza edizione della Mountain Academy, corso gratuito su tre giorni, il 16, 17 e 18 luglio, per creare un taccuino d’artista.

Ostinato sguardo è una tappa del grande progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte che vede coinvolti Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco. La mostra è inoltre un’anteprima di Disegnare il territorio, il grande festival dedicato all’illustrazione che animerà la città di Domodossola dal 24 luglio al primo agosto.

OSTINATO SGUARDO

Gianluca Folì: vent’anni di idee, poetica, tratti e colori. Un viaggio tra gli strumenti, la concretezza e gli umori di un mestiere

Dal 26 giugno al 18 luglio 2021

Inaugurazione | sabato 26 giugno 2021 | ore 17

Presentazione con l’artista del libro “Ostinato sguardo” | sabato 3 luglio 2021 | ore 16

Ingresso libero

Orari | martedì – venerdì 16-19 | sabato – domenica 10-12 | 15-19

Artoteca Di-Se | Collegio Mellerio Rosmini, via Rosmini 24, Domodossola (VB)

Per informazioni e per seguire tutte le attività, gli eventi e le iniziative di Di-Se:

www.amossola.it | www.asilobianco.it

IG Associazione Musei d’Ossola | Asilo Bianco

FB Di-Se | Associazione Musei d’Ossola | Asilo Bianco