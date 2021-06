Omega-3 marini alleati contro il disturbo borderline della personalità

Acidi grassi omega-3 marini possibile opzione di terapia add-on nel disturbo borderline della personalità secondo un nuovo studio

Gli acidi grassi omega-3 marini (cioè l’olio di pesce) hanno migliorato i sintomi del disturbo borderline della personalità (BPD), secondo i risultati di una meta-analisi pubblicata sul “Journal of Clinical Psychiatry”. I miglioramenti sono apparsi particolarmente pronunciati per il discontrollo comportamentale e la disregolazione affettiva.

«Diversi studi randomizzati controllati (RTT) hanno studiato l’effetto dell’integrazione di omega-3 marini [acidi grassi polinsaturi] nel trattamento di vari disturbi psichiatrici» scrivono gli autori, guidati da Dominika M. Karaszewska, del Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Amsterdam.

«Gli effetti sembrano più grandi nel disturbo depressivo maggiore, nel disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e nei comportamenti aggressivi. Le meta-analisi degli RTT sul disturbo depressivo maggiore (MDD) suggeriscono un effetto clinicamente rilevante, che ha portato all’inclusione degli acidi grassi polinsaturi nelle linee guida per il trattamento dell’MDD.

A causa di questa crescente evidenza nell’area dell’MDD, diversi RTT hanno valutato gli acidi grassi polinsaturi omega-3 marini nel BPD; tuttavia, a conoscenza dei ricercatori, non c’era ancora stata una meta-analisi su questi studi.

Rilevata una riduzione della gravità dei sintomi

Karaszewska e colleghi miravano ad affrontare questo “gap” di ricerca attraverso l’attuale meta-analisi raccogliendo stime dell’efficacia degli acidi grassi omega-3 nel BPD e hanno differenziato a priori i domini dei sintomi affettivi, impulsivi e cognitivo-percettivi.

Hanno usato termini associati agli acidi grassi BPD e omega-3 per effettuare ricerche su quattro database (PubMed, EMBASE, PsycINFO e MEDLINE) senza restrizioni di data di pubblicazione e hanno incluso cinque studi che hanno descritto quattro RTT che testavano gli effetti degli acidi grassi omega-3 in 137 pazienti con BPD o comportamento correlato al BPD. Inoltre, i ricercatori hanno raccolto dati sulla dose d’intervento, la durata e i punteggi della scala BPD attraverso un modulo di estrazione dei dati pre-pilotato.

I risultati della meta-analisi a effetti casuali hanno mostrato che gli acidi grassi omega-3 hanno evidenziato un effetto decrescente complessivamente significativo sulla gravità complessiva dei sintomi del BPD, con una differenza standardizzata delle medie (SDM) di 0,54 (IC al 95% CI, 0,91-0,17) e nessuna eterogeneità.

Effetti più evidenti su disregolazione dell’affetto e comportamento impulsivo

I ricercatori hanno osservato effetti significativi sulla disregolazione dell’affetto (SDM = 0,74; IC al 95% 1,21-0,27) e sul comportamento impulsivo (SDM = 0,45; IC al 95% 0,84-0,059) secondo la differenziazione a priori dei domini dei sintomi rilevanti. Gli effetti sui sintomi cognitivo-percettivi non hanno raggiunto la soglia di significatività.

«Gli acidi grassi omega-3 marini potrebbero essere proposti come un’opzione di terapia add-on per i pazienti affetti da BPD in un contesto decisionale condiviso» scrivono Karaszewska e colleghi. «Come per tutti gli interventi di integrazione, è importante sottolineare che non formano un’alternativa a una dieta e a uno stile di vita sani e non sono privi di effetti collaterali, anche se generalmente considerati gestibili».

«Gli effetti clinicamente rilevanti potrebbero essere particolarmente attesi sui domini dei sintomi affettivi e dell’impulsività» concludono.

Karaszewska DM, Ingenhoven T, Mocking RJT. Marine Omega-3 Fatty Acid Supplementation for Borderline Personality Disorder: A Meta-Analysis. J Clin Psychiatry. 2021;82(3):20r13613. doi: 10.4088/JCP.20r13613.

