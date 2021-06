McDonald’s lancia un nuovo piano assunzioni in Italia

McDonald’s lancia un piano di assunzioni per inserire 2.000 lavoratori a supporto della rete di ristoranti in Italia. Ecco come candidarsi

McDonald’s decide ancora di investire nel nostro Paese dando un forte segnale per la ripresa. Previsto infatti un nuovo piano di assunzioni pensato per inserire 2.000 nuovi candidati nei ristoranti di tutta Italia.

I nuovi assunti si aggiungeranno alla famiglia McDonald’s che in Italia conta già un organico di 25.000 dipendenti: delle 2.000 nuove persone che verranno assunte, circa 1.000 faranno parte dell’organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi, mentre le altre 1.000, saranno assunte per rafforzare lo staff di alcuni dei ristoranti già esistenti.

“Il periodo critico che abbiamo affrontato negli ultimi mesi non ha mai fermato il nostro piano di sviluppo ed ora vogliamo continuare su questa strada contribuendo al percorso di ripresa del Paese. Il nostro impegno nel Paese ha un impatto economico e sociale evidente, anche a livello occupazionale. Il 92% delle persone che lavorano in McDonald’s Italia è assunto con contratto regolare e stabile e la quota di donne è molto alta, pari al 62%, così come quella di giovani – il 50% ha meno di 30 anni e il 32% è studente.” – spiega Valentina Fossa, Chief People Officer in McDonald’s Italia.

I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.

Per candidarsi e scoprire i requisiti richiesti per ogni posizione, visitare la sezione “Entra nel Team” del sito a questo link.