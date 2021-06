Lorde torna dopo 3 anni con Solar power

Lorde torna con Solar Power, un inno estivo che si ispira alla tradizione degli autori folk degli Anni 60 e 70 e alla musica pop di inizio anni 2000

Dopo aver portato al successo, ancora minorenne, brani come “Royals”, “Team” e “Green Light”, Lorde torna con un nuovo, atteso, singolo: “Solar Power”. Il brano, disponibile in tutti gli store digitali, è accompagnato da un video ufficiale già online.

Dopo 3 anni di silenzio discografico, Lorde regala una canzone che è come un “tuffo rinfrescante”, un ritorno a suoni più organici, un inno estivo che si ispira alla tradizione degli autori folk degli Anni 60 e 70 e alla musica pop di inizio anni 2000 (The Mamas & The Papas, Crosby, Stills & Nash, ma anche le TLC, Destiny’s Child e All Saints).

Un percorso sempre sulla cresta dell’onda

Lorde, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è affacciata sulla scena mondiale internazionale nel 2013 con il suo primo album “Pure Heroine”, divenendo rapidamente una delle superstar più acclamate in tutto il globo. L’album ha venduto oltre 4 milioni di copie e ha fatto guadagnare all’artista neo-zelandese due Grammy Awards, un Brit grazie soprattutto al successo del singolo di debutto “Royals”, che ha frantumato ogni record (ha superato il miliardo di stream sulle piattaforme).

Lorde ha, poi, confermato il successo anche con il disco successivo del 2017 “Melodrama”. L’album ha debuttato alla #1 posto della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti e alla #8 nella classifica dei dischi più venduti in Italia.