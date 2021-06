Fuori il nuovo singolo di Luigi Salerno

Online sui canali digitali il nuovo singolo di Luigi Salerno, intitolato “Fossi in Te”, che esce per l’etichetta G&M Recorfonic (distributore digitale iMusicianDigital AG)

Fossi in te è l’ultimo singolo del cantautore Luigi Salerno che esce per l’etichetta G&M Recorfonic. Un brano che smuove sensazioni diverse, che possono essere rappresentate dall’affetto per un figlio, dalla passione per una donna o da quell’amore tendente alla perfezione in cui spesso ci tramutiamo quando ne siamo investiti. Tutto raccontato attraverso metafore e allegorie che riflettono gli stati d’animo incarnati da questo sentimento universale. Le canzoni, del resto hanno il dovere di portare l’ascoltatore verso qualche direzione e ognuno di noi sceglie quella più adatta alla sua storia personale. Ascoltando questo brano, infatti, si ha come l’impressione di essere affacciati ad una finestra che dà su una grande piazza per osservare tutto quello che succede come degli spettatori imparziali.

BREVE BIO: Luigi Salerno ha 3 album all’attivo: “LA GIOSTRA” uscito nel 2006 per l’etichetta Radiofandango; “LA DIREZIONE DEL VENTO” pubblicato nel 2014 per Etichetta Piano B e l’omonimo “LUIGI SALERNO” 2019 uscito per l’Etichetta Prima o Poi Sas. Ha iniziato come autore scrivendo con e per Giorgio Faletti e Danilo Amerio i brani “Passa Tutto” e “Per Te” nell’album “Bisogno d’amore” presentato a SANREMO 1995. Sempre come autore scrive da anni per il duo “MUSICA NUDA” formato da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Ha all’attivo anche diverse esperienze come attore nei film “I nostri anni” e “Nemmeno il destino” di Daniele Gaglianone.

Spotify

https://open.spotify.com/album/5TaM5NewDwShKxN6cVu1YI?si=01bc09e3d2a04dd2

Prodotto da

Alessandro Meozzi (Statale 66) e Luca Majnardi (Greg & The Frigidaires)

Per l’etichetta G&M Recorfonic

Musica e testi Luigi Salerno

Registrato presso Studio66

Con la partecipazione speciale di

Ferruccio Spinetti

contrabbassista degli Avion Travel – Musica Nuda