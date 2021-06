Disturbo del sonno REM possibile segnale di Parkinson

Ridotto flusso ematico cerebrale nel disturbo del sonno REM potenziale campanello d’allarme della malattia di Parkinson

I pazienti che soffrono di disturbo del comportamento del sonno REM (movimento oculare rapido) hanno un alterato flusso sanguigno nel cervello, che può portare a una mancanza di ossigeno nel tessuto cerebrale. A lungo termine, ciò può causare sintomi della malattia di Parkinson (PD). Lo dimostra una ricerca dell’Università di Aarhus (AU) e dell’Ospedale Universitario di Aarhus (AUH) (Danimarca) pubblicati online su “Brain”.

I sintomi sospetti

Dormire in modo irrequieto, agitare le braccia e scalciare nel sonno potrebbero essere un segno di un disturbo associato a malattie neurologiche. I ricercatori dell’AU e dell’AUH hanno esaminato se il disturbo del sonno RBD – noto anche come disturbo del comportamento del sonno REM – possa essere un segno precoce della PD, patologia dovuta a un deficit di dopamina e che colpisce soprattutto soggetti adulti, con primi sintomi che compaiono più spesso tra i 50 e i 70 anni.

«Possiamo vedere complicazioni nei piccoli vasi sanguigni del cervello nei pazienti con RBD, anche se questi pazienti altrimenti non hanno sintomi e il cervello non mostra altri segni di malattia» scrivono gli autori, guidati da Simon Fristed Eskildsen, del Center of Functionally Integrative Neuroscience and MINDLab dell’AU.

«Crediamo che gli stessi processi di malattia che causano sonno interrotto influenzino anche la capacità di controllare il flusso sanguigno nel cervello, il che può portare a una mancanza di ossigeno nel tessuto cerebrale. Nel corso del tempo questo scomporsi gradualmente il tessuto cerebrale e causerà sintomi che vediamo nella PD» spiegano i ricercatori.

Più in dettaglio, chiariscono gli autori, «durante il periodo prodromico della PD e di altri parkinsonismi legati alla α-sinucleinopatia, si pensa che la neurodegenerazione influenzi progressivamente i nuclei cerebrali profondi, come il locus coeruleus, il gruppo caudale dei nuclei del rafe, la substantia nigra e il nucleo proencefalico basale di Meynert».

«Oltre al loro coinvolgimento nella regolazione delle funzioni dell’umore, del sonno, del comportamento e della memoria» specificano «questi nuclei innervano di arteriole parenchimali e capillari tutta la corteccia, possibilmente per garantire che le forniture di ossigeno siano regolate in base alle esigenze dell’attività neurale».

Lo scopo di questo studio era quello di esaminare se i pazienti con disturbo del comportamento del sonno REM isolato, una parasonnia considerata un fenotipo prodromico delle α-sinucleinopatie, rivelassero disturbi del flusso microvascolare coerenti con il controllo del flusso sanguigno centrale interrotto.

Pazienti sottoposti a polisonnografia, scansione RM e reattivi mentali

I cambiamenti nel cervello sono associati a riduzione dei neurotrasmettitori, il che significa che i nervi nel cervello hanno difficoltà a controllare i vasi sanguigni. «Un trattamento medico sarebbe in grado di ripristinare il neurotrasmettitore e il controllo dei vasi sanguigni, contribuendo così a mantenere la funzione cognitiva dei pazienti che mostrano segni precoci della PD» proseguono i ricercatori.

Venti pazienti affetti da RBD di età compresa tra 54 e 77 anni e 25 soggetti sani di controllo di età compresa tra 58 e 76 anni hanno partecipato allo studio. I partecipanti allo studio sono stati monitorati in un laboratorio del sonno mediante polisonnografia, dove sono stati misurati i loro EEG (attività elettrica nel cervello), EOG (movimenti oculari), EMG (attività muscolare) ed ECG (attività elettrica nel cuore) durante il sonno.

«I pazienti e i soggetti di controllo sono stati testati cognitivamente mediante il Montreal Cognitive Assessment e la Mini Mental State Examination ed è stata effettuata una scansione in risonanza magnetica (RM) prima del trattamento, i cui risultati hanno rivelato bassi disturbi del flusso sanguigno e del flusso nei piccoli vasi sanguigni nel cervello nei pazienti rispetto al gruppo di controllo» sottolineano i ricercatori.

Disturbi di flusso ematico corticale associati a deficit cognitivi

«Nei pazienti, questi disturbi del flusso osservati nella corteccia cerebrale erano associati alla comprensione del linguaggio, alla costruzione visiva e al riconoscimento: tutto ciò era anche associato a prestazioni cognitive ridotte» affermano.

«Concludiamo che le anomalie corticali del flusso sanguigno, probabilmente correlate a un controllo neurogenico alterato, sono presenti in pazienti con disturbo isolato del comportamento del sonno REM e associati a disfunzione cognitiva» scrivono Eskildsen e colleghi. «Ipotizziamo che il ripristino farmacologico dei livelli di neurotrasmettitore perivascolare potrebbe aiutare a mantenere la funzione cognitiva nei pazienti con questo fenotipo prodromico del parkinsonismo».

I ricercatori ora studieranno se il flusso sanguigno ridotto nel cervello si deteriora nel tempo e come è collegato ai sintomi della PD. La speranza è che sia possibile utilizzare il metodo per prevedere la malattia nei pazienti con disturbi del sonno al fine di prevenire i sintomi in una fase precoce.

Eskildsen SF, Iranzo A, Stokholm MG, et al. Impaired cerebral microcirculation in isolated REM sleep behaviour disorder. Brain. 2021 Apr 20. doi: 10.1093/brain/awab054. Epub ahead of print.

