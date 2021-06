Il Concorso Internazionale Musica Sacra cerca 8 solisti

I vincitori di altri Concorsi Lirici saranno ammessi direttamente in Semifinale ma tutti concorrenti dovranno presentare 5 arie dal repertorio di musica sacra a propria scelta.

I premi del Concorso consistono in Borse di studio per un totale di € 10.000,00, offerte dai Partner del progetto europeo “Let’s Sing Oratorio Music!. Per gli 8 vincitori ci saranno inoltre Coppe e Diplomi, workshop gratuiti e rimborsi dei viaggi e dei soggiorni per tutte le attività e gli spettacoli che saranno realizzati nel 2022 in Italia, Repubblica Ceca, Romania e Grecia.

Il Concorso Int. Musica Sacra ha ottenuto prestigiosi patrocini concessi considerata la valenza internazionale e culturale della manifestazione. Il Cardinale Gianfranco Ravasi ha concesso il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, così come le Ambasciate di Germania, Grecia, Romania, Spagna, Armenia, Belgio, Finlandia, Lettonia e Slovacchia presso l’Italia e le Ambasciate di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Svizzera presso la Santa Sede.

I loro Ambasciatori fanno parte del Comitato d’Onore che vuole sottolineare l’importanza della Musica Sacra come linguaggio universale ed il sostegno ai giovani artisti in un momento così difficile per il settore.

Il Concorso Inernazionale Musica Sacra è la selezione internazionale del progetto europeo “Let’s Sing Oratorio Music!” vincitore del Bando Europa Creativa e cofinanziato dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea, dedicato a diffondere il genere musicale dell’Oratorio tra i ragazzi europei offrendo loro un’esperienza formativa indimenticabile attraverso la collaborazione con cantanti e orchestre durante spettacoli che si svolgeranno in Repubblica Ceca, Italia, Romania e Grecia.

La Giuria del Concorso Internazionale Musica Sacra 2021 è formata da tre tra i massimi esponenti delle Accademie Liriche di perfezionamento d’Italia e dai responsabili artistici del progetto europeo Let’s Sing Oratorio Music:

Gianni Tangucci – Coordinatore Artistico Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

Vincenzo De Vivo – Direttore Artistico Accademia Lirica di Osimo e Direttore Artistico Stagione Lirica Fondazione Teatro Le Muse di Ancona

Eleonora Pacetti – Responsabile Young Artist Program – Teatro dell’Opera di Roma

Ilja Racek – Sovrintendente Teatro di Opava (Slezské divadlo Opava – Repubblica Ceca)

Ludek Golat – Regista Lirico e Consulente Teatro di Opava (Slezské divadlo Opava – Repubblica Ceca)

Fabrizio Da Ros – Direttore d’Orchestra degli spettacoli Let’s Sing Oratorio Music in Rep. Ceca e Italia

Nikos Efhtimiadis – Direttore d’Orchestra e Presidente della Federazione Panellenica dei Cori e dei Direttori di Cori (Grecia)

Pavel Ionescu Ambrosie – Direttore Artistico della Filarmonica Mihai Jora di Bacau (Romania)

Daniela de Marco – Fondatore e Direttore Artistico Concorso Internazionale Musica Sacra