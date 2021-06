Casablanca online con Lacrima di Luna, n.1

Casablanca online su tutte le piattaforme digitali con il singolo “Lacrima di Luna, n.1”: il brano trasforma la malinconia in spinta creativa

“Lacrima di Luna, n.1” è il primo singolo da solista di Casablanca, già frontman dei Vinile.

Questo brano rappresenta la prima tappa di un lungo e intenso viaggio tra mente e corpo, attraverso sensazioni ed emozioni. È il racconto di un momento molto specifico vissuto dall’artista, che ha comportato un forte dolore, vissuto in solitudine, e una crisi che ha però portato alla nascita di un progetto che mette al centro la persona e l’artista Casablanca.

L’intento sonoro è quello di unire al cantautorato italiano le atmosfere più emozionali della black music. Il titolo “Lacrima di Luna, n.1” nasce dal grande amore che il cantautore prova per la Luna e raffigura una sfumatura della malinconia, qui intesa come spinta verso il flusso creativo, verso la musica. “Le canzoni sono lacrime di Luna” e questa è solo la prima goccia di un lungo pianto.

Casablanca, pseudonimo d’arte di Giovanni Fumiani, è un cantautore classe ‘98 nato a Venezia e trasferito a Bologna nel 2017 per proseguire la sua formazione musicale.

Avvicinatosi al mondo della musica molto presto, ha avuto la possibilità di studiare chitarra,

canto, sassofono e pianoforte dall’età di 7 anni.

Dopo diverse collaborazioni con vari musicisti della sua zona, nel 2013 nascono i Vinile, band con cui ha sviluppato un progetto che mescola il rock psichedelico al soul ed al blues.

Il gruppo, oltre ai molti concerti e festival, nel 2018 ha partecipato al concorso mondiale “Voice of Astana” (Kazakistan) rappresentando l’Italia durante la kermesse e nel giugno dell’anno seguente ha preso parte alle finali del 32° festival di Sanremo Rock, all’interno del celebre teatro Ariston.

Da sempre appassionato alla grande storia della musica italiana (Lucio Dalla, Mia Martini, Battisti e Ornella Vanoni) e alle sonorità legate alla black music, dal jazz all’R&B (artisti come Duke Ellington, Nina Simone, Marvin Gaye, Etta James o George Benson), per molti anni tiene nel cassetto il suo sogno di mescolare queste influenze in un progetto musicale capace di rappresentarlo a pieno.

Nel 2020, con l’arrivo della pandemia e le conseguenti restrizioni, Casablanca riesce finalmente a trovare del tempo per concentrarsi su sé stesso, riuscendo a mettere a fuoco la propria identità musicale.

Lo stesso anno inizia a scrivere nuova musica con un’anima differente, “una luce di colore diverso”.

Il progetto rappresenta tutte le tematiche a lui care: la sua storia, l’amore per la Luna e per

l’universo che la circonda, il suo modo di vedere il mondo e le proprie emozioni.

Casablanca stesso lo definisce “un viaggio dentro al cosmo della mente”, capace di coinvolgere tutto ciò che, a suo parere, deve essere veramente coinvolto per fare musica.

L’artista è autore, compositore e produttore di tutti i suoi brani, nei quali collabora anche con diversi musicisti e amici.

A maggio del 2021 esce “Lacrima di Luna, n.1” il primo singolo che anticipa il suo album di debutto, previsto per l’autunno dello stesso anno.