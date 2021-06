Cameraman più veloce degli atleti: il video è virale

Il video di un cameraman che corre più veloce degli atleti in pista ha fatto il giro del web diventando virale sui social network

Un cameraman è il protagonista di un video virale che sta facendo il giro del mondo. Il suo compito era quello di filmare la gara, ma non poteva immaginare che sarebbe diventato egli stesso la star.

Hao Xiaoyang ha 23 anni e lo scorso 30 maggio è stato incaricato di riprendere una gara di atletica presso l’Università di Datong, in Cina. Sorprendentemente, il ragazzo non solo è riuscito a stare al passo con i corridori, ma li ha anche distanziati per tutti i 100 metri della pista. Tutto questo mentre portava in mano una pesante telecamera e si impegnava nel riprendere gli atleti con inquadrature stabili. Insomma, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è lui il vero vincitore della gara!