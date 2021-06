Buongiorno Estate è il nuovo programma di Rai2

Partirà sabato 26 giugno “Buongiorno Estate”, il nuovo programma estivo di Rai 2 condotto da Livio Beshir e prodotto dalla Seven More di Michele Romano

Partirà sabato 26 giugno, alle 9:35, “Buongiorno Estate”, il nuovo programma estivo di Rai 2 condotto da Livio Beshir. La trasmissione ci terrà compagnia per quattro puntate ed è prodotta dalla Seven More di Michele Romano. “Buongiorno Estate” è dedicato all’Italia che rinasce e alla voglia di libertà, con consigli, informazioni e momenti di spensieratezza e leggerezza.

Livio, per l’occasione, sarà accompagnato da due madrine d’eccezione evergreen: Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, che da “Signorine Buonasera” si trasformeranno in “Signorine Buongiorno”.

In Buongiorno Estate si uniranno ai momenti di spettacolo tanti consigli di vita quotidiana: dalla Versilia Massimo Alparone proporrà esercizi per rimanere in forma, andandosi ad occupare di wellness, mentre il dottor Salvatore Artiano parlerà di estetica e bellezza. Da Barbara Ovieni arriveranno aggiornamenti sul mondo della moda, attraverso il racconto delle principali tendenza del momento, anche per quanto riguarda il web, mentre l’avvocato Domenico Musicco fornirà importanti chiarimenti riguardo le regole della nuova mobilità. Nel corso della varie puntate, non mancheranno ospiti musicali come i Jalisse, Matteo Faustini e Loredana Errore, mentre la partecipazione di Antonio Giuliani e Flavio Massimo garantirà al programma la giusta dose di risate. Spazio, inoltre, anche al mondo della magia con l’illusionista Maxim, reduce dall’ultima edizione del programma di Rai1, “Vieni da Me”. Livio Beshir intervisterà nel corso delle quattro puntate Riccardo Fogli, Flora Canto, Emanuela Aureli e Manuela Villa, oltre alle tante persone comuni che ci parleranno della loro “ripartenza”.

Michele Romano ha dichiarato: "Sono orgoglioso di questa nuova avventura professionale della Seven More con un programma in grado di coniugare leggerezza e utilità. In un periodo in cui noi tutti speriamo di lasciarci alle spalle, una volta per tutte, il dramma della pandemia cresce l'esigenza di distrarsi e allo stesso tempo di restare informati. E noi, con Buongiorno Estate, speriamo di divertire e far riflettere". La regia del programma è firmata da Nello Pepe. 1° puntata – Sabato 26 Giugno ore 9:35 2° puntata – Sabato 3 Luglio ore 9:35 3° puntata – Sabato 10 Luglio ore 9:35 4° puntata – Sabato 17 Luglio ore 9:55