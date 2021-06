Assopellettieri e Lineapelle uniscono le forze

Assopellettieri annuncia novità per Pitti Immagine e si accorda con Lineapelle per una nuova manifestazione fieristica, “Mipel Lab”, che debutterà a Milano

Pitti Immagine fa squadra con Assopellettieri e lancia in occasione della prossima edizione di Pitti Uomo un nuovo progetto: all’interno della Fortezza da Basso sarà realizzata un’istallazione speciale con una scultura multimediale con video delle diverse realtà produttive.

Si tratta di un simbolo del nuovo progetto di Assopellettieri, che ha scelto di dedicare al mondo della produzione la creazione di una nuova manifestazione fieristica, “Mipel Lab” che debutterà annualmente in presenza a Milano a partire da settembre 2021 in contemporanea e in partnership con Lineapelle, con cui condividerà anche gli spazi.

Nell’ultimo anno e mezzo, gli attori del settore hanno spesso sottolineato l’urgenza di fare sistema e di agire sinergicamente per la ripresa della filiera nel dopo pandemia: proprio in quest’ottica nasce la collaborazione cui farà da sfondo Pitti 100.

Con “Mipel Lab” nascerà anche una piattaforma tecnologica che rappresenterà l’interfaccia digitale della manifestazione fieristica e ne potenzierà il valore di business lungo l’intero anno. La presentazione in anteprima di “Mipel Lab” a Pitti Uomo si inserisce in un quadro più ampio di sinergie che vedono Assopellettieri e Pitti Immagine lavorare fianco a fianco. Proprio a Firenze il 28 giugno si svolgerà la seconda edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana a Palazzo Vecchio.

Come spiega Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri, “abbiamo approcciato la crisi nel migliore dei modi: investendo. Presentare uno dei nostri progetti di punta per la filiera in uno dei templi della moda internazionale come Pitti Uomo è per noi una grande occasione e un motivo di orgoglio. Vedere operare insieme Assopellettieri, Pitti Immagine e Lineapelle è un grande traguardo e un’opportunità per il futuro. La seconda edizione degli Stati Generali, che torna esattamente a distanza di un anno dal successo della prima, inaugura una serie di iniziative che vedono Assopellettieri impegnata per l’innovazione del settore.

Oltre a Mipel Lab presentata in anteprima a Pitti, saremo promotori di momenti di confronto e intesa con altri protagonisti della filiera, momenti che pensiamo possano tradursi in occasioni di successo per l’intero sistema Italia”.