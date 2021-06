Tumori: cemiplimab approvato per NSCLC e BCC

Il Chmp dell’EMA ha approvato cemiplimab per il trattamento del cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) e del carcinoma a cellule basali (BCC)

Il Chmp ha raccomandato l’approvazione di cemiplimab per il trattamento di prima linea degli adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) che esprime PD-L1 in ≥50% delle cellule tumorali, senza aberrazioni di EGFR, ALK o ROS1. Per essere eligibili al trattamento, i pazienti devono avere una malattia metastatica o localmente avanzata che non è un candidata alla chemioradioterapia definitiva. Il farmaco è stato anche raccomandato per l’approvazione negli adulti con carcinoma a cellule basali (BCC) localmente avanzato o metastatico che siamo andati in progressione o siano intolleranti a un inibitore della via di Hedgehog (HHI).

Nei prossimi mesi, la Commissione europea prenderà una decisione su entrambe le indicazioni.

Con il marchio Libtayo, cemiplimab è attualmente approvato nell’Unione Europea (UE) e in altri paesi per il trattamento di alcuni pazienti con carcinoma cutaneo a cellule squamose avanzato (CSCC).

L’opinione positiva per Libtayo nel NSCLC avanzato si basa sui risultati di uno studio di fase 3, che ha permesso l’arruolamento di pazienti con caratteristiche di malattia spesso sottorappresentate negli studi pivotali sul NSCLC avanzato, compresi quelli con metastasi cerebrali pre-trattate e clinicamente stabili o NSCLC localmente avanzato e che non erano candidati alla chemioradioterapia definitiva. I risultati dello studio pivotale sono stati pubblicati su The Lancet nel febbraio 2021.

Il parere positivo per cemiplimab nel BCC localmente avanzato e metastatico si basa sui risultati del più grande studio clinico prospettico in questi pazienti precedentemente trattati con un HHI fino ad oggi, con dati presentati al Congresso Virtuale della Società Europea di Oncologia Medica 2020 e recentemente pubblicati su The Lancet Oncology. Cemiplimab è la prima immunoterapia a ricevere un parere positivo del CHMP per questa indicazione.

Informazioni sullo studio di fase 3 nel NSCLC avanzato

EMPOWER-Lung 1 è uno studio di Fase 3 in aperto, randomizzato e multicentrico progettato per studiare la monoterapia con cemiplimab rispetto alla chemioterapia con doppio platino come trattamento di prima linea in pazienti con NSCLC avanzato risultati positivi a PD-L1 in ≥50% delle cellule tumorali e che non presentavano aberrazioni EGFR, ALK o ROS1. L’espressione di PD-L1 è stata confermata utilizzando il kit Agilent Dako PD-L1 IHC 22C3 pharmDx.

Gli endpoint primari erano la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da progressione, e gli endpoint secondari includevano il tasso di risposta obiettiva (ORR), la durata della risposta (DOR) e la qualità della vita. Nel 2020, lo studio è stato interrotto in anticipo a causa del significativo miglioramento della sopravvivenza globale.

Lo studio ha randomizzato 710 pazienti con NSCLC metastatico non trattato in precedenza (stadio IV) o NSCLC localmente avanzato (stadio IIIB/C) che non erano candidati alla resezione chirurgica o alla chemioradiazione definitiva o che erano andati in progressione dopo il trattamento con la chemioradiazione definitiva. Tra gli arruolati, il 12% presentava metastasi cerebrali pre-trattate e clinicamente stabili e il 16% aveva NSCLC localmente avanzato che non era candidato alla chemioradioterapia definitiva.

I pazienti la cui malattia è progredita nello studio hanno potuto cambiare la loro terapia: quelli assegnati alla chemioterapia hanno potuto passare al trattamento con cemiplimab, mentre quelli assegnati alla monoterapia con cemiplimab hanno potuto continuare il trattamento con il farmaco e aggiungere quattro cicli di chemioterapia. Il tasso di crossover a cemiplimab dopo la progressione della malattia con la chemioterapia è stato superiore al 70%.

Informazioni sullo studio registrativo nel BCC avanzato

EMPOWER-BCC 1 è uno studio in aperto, multicentrico e non randomizzato di fase 2 su pazienti con BCC non resecabile localmente avanzato o metastatico (nodale o a distanza). I pazienti di entrambe le coorti erano progrediti con la terapia HHI, non avevano avuto una risposta obiettiva dopo nove mesi di terapia HHI o erano intolleranti alla precedente terapia HHI. L’endpoint primario di efficacia era ORR confermato e un endpoint secondario chiave era DOR, valutato da una revisione centrale indipendente.