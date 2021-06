Papa Francesco incontra Spider-Man: il video è virale

Il video di Papa Francesco a colloquio con Spider-Man è diventato virale sui social: sotto la maschera, un vero supereroe che porta il sorriso ai bambini

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Spider-Man che incontra Papa Francesco.

Un ragazzo si è presentato vestito come il popolare supereroe per partecipare all’udienza generale nel Cortile di San Damaso, in Vaticano. Ma il suo non è un atto goliardico come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Uno Spider-Man in corsia

Dietro la maschera si nasconde Mattia Villardita, 27enne ligure impegnato nel progetto “Supereroi in corsia”: vestito da Spider-Man, il ragazzo visita i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici portandogli momenti di spensieratezza. Grazie alla sua iniziativa, lo scorso anno ha ricevuto un riconoscimento dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.