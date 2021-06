“Palombaro” è il nuovo singolo di Gregorio Sanchez disponibile online: il cantante annuncia anche le prime date del tour estivo

Dopo il fortunato esordio con l’album “Dall’altra parte del mondo” il cantautore bolognese Gregorio Sanchez torna sulle scene con il nuovo singolo “Palombaro”, “un rimedio estivo contro l’ansia sociale”, in uscita il 25 giugno per la discografica Garrincha Dischi.

“Palombaro” è un brano fresco e spensierato dalle tonalità estive, prodotto dallo stesso Sanchez, che spazia da una sezione ritmica anni 70’ a beat Hip-Hop, creando quasi uno strano e magico incrocio tra Benny Sings, Easy Life e Enzo Carella.

«Sono le 22, hai dato appuntamento a 3 persone per mezz’ora fa – racconta il cantautore – sei impresentabile mentre guardi il soffitto e mangi avanzi di frigorifero appoggiati sulla stessa felpa che usi sia come tovagliolo che come asciugamano da ormai 3 giorni. Sei in ritardo, più ci pensi e più sei in ritardo, ma non riesci a staccare gli occhi dal nulla totale. A un certo punto trovi la soluzione: tu non vuoi veramente uscire! Spegni il telefono, non fare niente, lascia che le cose succedano senza di te, andrà tutto bene».

“Palombaro” lancia il nuovo tour estivo di Sanchez – a cura di Antenna Music Factory – in partenza il 30 giugno proprio da Bologna, occasione nella quale eseguirà finalmente dal vivo il suo repertorio insieme ad una speciale formazione tutta da scoprire.

GREGORIO SANCHEZ

Gregorio Sanchez nasce a Bologna, va a scuola e non si iscrive a calcetto. Appena adolescente scappa dal Conservatorio, scopre OK Computer, le sale prova, l’home recording spericolato e tutto ciò che lo scenario emiliano degli anni 00 ha da offrire, subendone irreparabilmente le conseguenze. Durante l’università si trasferisce in Austria, dove si affeziona alla montagna e alle tinte fredde del pop nord-europeo: è in questo periodo che si immerge negli arpeggi dei Kings of Convenience e nella nebbia dei Bon Iver, seppur con qualche intervallo di franco buon umore. Al suo ritorno in Italia ad aspettarlo c’è un disco, Channel Orange, c’è Lucio Dalla e la constatazione di aver inspiegabilmente ignorato qualsiasi altra forma di musica italiana per maggior parte della sua vita. Così, durante un inverno particolarmente freddo, decide di rimettersi in pari ed in primavera si ritrova in mano il suo primo pezzo in italiano. Di lì a poco il trasferimento a Milano, la voglia di portarsi a casa la malinconia e la tenerezza degli amori che finiscono, scrivere canzoni e costruire un progetto solista. Da Gennaio 2019 entra far parte del roster di Garrincha Dischi, pubblicando il primo singolo per l’etichetta dal titolo Dopo Marte. Dopo i brani San Giuliano, Vulcani, Indiani – pubblicato il 15 novembre a pochi giorni dalla prima data del tour europeo di Calcutta, che lo sceglie personalmente come opening act sul palco del Teatro Nuovo di San Marino – Pesce lesso, uscito il 24 aprile all’interno dell’ottavo mixtape della label, il 26 giugno esce Dall’altra parte del mondo, singolo che dà il nome al nuovo disco. Il 1 settembre condivide il palco del festival “acieloaperto” con Francesca Michielin. Il 2 ottobre pubblica il nuovo singolo Bosco verticale, l’ultimo prima dell’album di debutto, pubblicato il 4 dicembre 2020 su Garrincha Dischi, seguito poco dopo da uno speciale videoclip illustrato del brano “Macchine Volanti” curato da Tommaso Buldini, Laurina Paperina e Silvia Governa.