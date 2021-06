Open Beta di Pes 2022 disponibile in Italia

La Open Beta di Pes 2022 disponibile da oggi in Italia negli store online di PlayStation e Xbox con il nome “New Football Game”

Prima Open Beta per il nuovo eFootball Pes 2022. Konami ha rilasciato una fase di prova del prossimo capitolo del franchise, già disponibile negli store online di PlayStation e Xbox con il nome “New Football Game”.

“L’obiettivo principale è quello di verificare la stabilità e la qualità della connessione ai nostri server”, ha spiegato Konami. Ma anche “l’efficienza del nostro machmaking”.

Tutti gli elementi del gameplay, inoltre, come controlli e bilanciamento, sono ancora in fase di sviluppo, quindi soggetti a modifiche e miglioramenti in futuro.

La open Beta è disponibile gratuitamente da oggi, fino all’8 luglio, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / Xbox Series S.

Nel corso dei test, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili solo alcune squadre. Ciascuna ha una rosa di 22 giocatori, scelti in base al numero di partite che hanno disputato e al totale dei loro minuti giocati.