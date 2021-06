Maria De Giovanni di Borgagne è Ufficiale della Repubblica

E’ Maria De Giovanni di Borgagne l’unica donna del Salento ad aver ricevuto presso la Prefettura di Lecce il titolo di Ufficiale della Repubblica italiana

E’ Maria De Giovanni di Borgagne l’unica donna del Salento ad aver ricevuto presso la Prefettura di Lecce il titolo di Ufficiale della Repubblica Italiana. Un volto noto ai media visto l’impegno di Maria nell’ambito del volontariato e della sua mission di dedicarsi in particolar modo alle persone che come lei soffrono di sclerosi multipla.

Un riconoscimento questo voluto dal Consiglio dei Ministri e da Sergio Mattarella che già aveva encomiato l’operato della salentina, ieri una donna Ufficiale nel Salento insignita di questa alta onorificenza. Una cerimonia ristretta a cui hanno potuto partecipare poche persone per il contrasto al Covid. Maria è stata accompagnata da Anna Elisa Prete assessore dei servizi sociali di Melendugno, insieme sono andate al centro della sala degli specchi per la premiazione.

Il Prefetto Maria Rosa Trio si è complimentata con l’operato di Maria, non solidarietà fra donne, ma riconoscimento al merito di un essere umano che pur fronteggiando la sua personale situazione è a disposizione degli altri ogni giorno. Attraverso la associazione di cui è Presidente, la Sunrise Onlus che promuove come progetto cardine –Il mare di tutti, fisioterapia a mare – una iniziativa gratuita per chi ne fa richiesta, che partirà fra poche settimane. “Noi come Comunità – dichiara l’assessore Prete- abbiamo avuto l’onore di assistere a questo importante merito riconosciuto alla dott.ssa Maria De Giovanni, Presidente dell’Associazione Sunrise Onlus di Melendugno e Borgagne, conferito per alto valore umanitario, attraverso il costante impegno profuso sul tutto il territorio nazionale”.

Un’ intera comunità è orgogliosa di lei e della sua dedizione nei confronti delle persone più fragili, essendo peraltro l’unica donna in tutto il Salento ad aver ricevuto questo titolo per particolari benemerenze. Il suo progetto denominato – il mare di tutti – è l’esempio concreto del suo impegno che rivolge a noi tutti la motivazione del sostegno”. Insomma anche ieri Maria ha toccato il cuore di chi in lei si rivede e attraverso il suo profilo Facebook ha fatto sapere: “Vi porterò tutti nel cuore, dedico alle donne e a tutte le persone che non hanno voce questo altissimo Riconoscimento che mi vede Unica Donna di questa tornata, lo dedico soprattutto a chi aiuta ad aiutare ogni giorno, a chi invece di chiudere una porta ha aperto il portone della solidarietà “. Parole cariche di commozione che hanno scatenato centinaia di commenti positivi da tante persone che conoscono fattivamente i sacrifici che la salentina ogni giorno fa, nella lotta dei diritti delle persone con sclerosi multipla.