I FANS incidono sulla funzione renale

Un’analisi comparativa ha evidenziato che nove farmaci antinfiammatori non steroidei presi in esame incidono, a vario titolo, sulla velocità di filtrazione glomerulare stimata determinando un calo di almeno il 30% di quest’ultima sotto i 60 mL/min. Dall’analisi, pubblicata sul Clinical Journal of the American Society of Nephrology emerge che l’ibuprofene è l’antinfiammatorio collegato al minore peggioramento della funzione renale.

Questo studio ha cercato di dare qualche informazione su uno dei dubbi, non del tutto chiariti, sulla possibile associazione tra l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei e il peggioramento della funzione renale. Attualmente non è chiaro se vi sia una differenza tra i rischi attribuibili ai singoli farmaci antinfiammatori non steroidei.

Pertanto, questo studio mirava a valutare l’associazione tra esposizione ai farmaci antinfiammatori non steroidei e il rischio di eGFR incidente<60 ml/min per 1,73 m2 e confrontare i rischi tra i sottotipi di farmaci antinfiammatori non steroidei nella popolazione cinese.

Lo studio, dal 2008 al 2017, ha esaminato l’effetto di 9 FANS orali sulla funzione renale in una coorte retrospettiva di 1.982.488 individui cinesi a Hong Kong di età pari o superiore a 18 anni con un eGFR superiore a 60.

Nel complesso, il trattamento con FANS – definito come una prescrizione di FANS per un minimo di 28 giorni – era significativamente associato a un aumento del rischio di eGFR del 71% inferiore a 60, rischio aumentato del 93% di un declino dell’eGFR del 30% o superiore e 88% di aumento del rischio composito di entrambi gli esiti rispetto al non uso di FANS.

L’ibuprofene era il FANS più sicuro, conferendo un significativo aumento del 12% del rischio di eGFR incidente inferiore a 60, un aumento del 32% del rischio di un declino dell’eGFR del 30% o maggiore e un aumento del 34% del rischio di esito composito.

I tassi di incidenza per un eGFR inferiore a 60, un calo di eGFR del 30% o superiore e l’esito composito sono stati rispettivamente 33,0, 62,1 e 68,0 casi per 1000 anni-persona per qualsiasi uso di FANS rispetto a 22,8, 33,4 e 36,8 per 1000 anni-persona senza uso di FANS.

Per lo studio, il dott. Eric Yuk Fai Wan, MD, dell’Università di Hong Kong e colleghi hanno utilizzato il database clinico gestito dall’Hong Kong Hospital Authority, che gestisce il settore della sanità pubblica a Hong Kong.

Gli individui nello studio avevano un’età media di 55 anni e il 47% erano uomini. I ricercatori hanno limitato la loro analisi a 154.991 individui che avevano usato i FANS e 1.734.701 che non li avevano assunti.

Durante una durata mediana di follow-up di 6,3 anni, si sono verificati 271.848 casi di eGFR incidente inferiore a 60 e 388.386 eventi di diminuzione dell’eGFR del 30% o superiore.

Gli altri FANS inclusi nello studio erano celecoxib, diclofenac, indometacina, acido mefenamico, naprossene, piroxicam e sulindac.

Per quanto riguarda i limiti dello studio, i ricercatori hanno spiegato che il database utilizzato per lo studio non copriva tutti i FANS disponibili a Hong Kong a causa delle restrizioni del formulario. Inoltre, lo studio non ha rilevato l’uso di FANS da banco e non ha preso in considerazione l’aderenza al farmaco dei pazienti, che potrebbe variare tra i consumatori di FANS.

