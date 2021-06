Cherif debutta con il singolo Testa

Nelle radio, negli store e sulle piattaforme digitali “Testa” il singolo di esordio di Cherif: un brano al passo coi tempi e molto personale

Disponibile nelle radio, negli store e sulle piattaforme digitali “TESTA” il singolo di esordio di CHERIF (su etichetta Daco Crew) un brano al passo coi tempi e molto personale.

“Testa” è la storia di un ragazzo di strada pronto a fare di tutto per realizzare i suoi sogni, nel testo Cherif immagina se stesso proiettato nella vita che vorrebbe, cioè, nella sua testa la sua festa!

“Ho scelto questo brano come inizio della mia carriera artistica perché racconta quello che inseguono tutti i ragazzi come me che hanno voglia di farsi valere con la propria arte – dice Cherif – ho degli obbiettivi importanti in testa e non ho voglia di risparmiarmi per tagliare il traguardo”.

Qui il video: https://youtu.be/wTKuhmnv0HM

“Il video è l’espressione del testo – prosegue Cherif – ho voluto raffigurare il niente che accompagna l’inizio di qualsiasi artista che viene dalla strada. Ma, c’è un lieto fine, ovvero la realizzazione del proprio obiettivo e sono contento sia stato girato a Foggia, nella mia città con la regia di Antonio Bratti. Ci tenevo tanto. Nel girare mi sono divertito nonostante i miei continui ma ‘divertenti’ errori. Imparerò col tempo, nel mentre ci faremo due risate quando sbaglio.”

Cherif Romaniello 01/12/2002 in arte Cherif è un giovane artista 18enne, di origini ucraine e ivoriane, nato e cresciuto in Puglia, che attraverso la musica ed i suoi testi esorcizza il suo passato, però rimanendo sempre fedele alle sue origini. La sua musica è predominata da sonorità e temi street, collocandosi nella scena rap/trap italiana; per la sua giovane età il suo stile è ancora malleabile. Questo pregio gli permette di giocare con vari generi, rendendolo un artista camaleontico, pronto a superarsi per affermare il suo nome in tutta Italia e raggiungere le sue grandi ambizioni.

https://www.facebook.com/MonCherif/

https://www.instagram.com/mon_cherif/

https://www.youtube.com/c/DACOCREW