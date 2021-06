365 giorni 2: prime immagini di Michele Morrone

Proseguono le riprese di “365 giorni 2”, sequel del chiacchierato film erotico di Netflix ispirato ai romanzi dell’omonima trilogia di Blanka Lipińska. A scaldare l’attesa, sono state diffuse le prime immagini dal set della pellicola, che vedono Michele Morrone più sexy che mai.

L’attore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tornerà a (s)vestire i panni del boss Massimo Torricelli, e anche nel nuovo capitolo non mancheranno scene hot con la co-protagonista Laura, interpretata da Anna-Maria Sieklucka.

“365 giorni”

Come la serie di romanzi, anche l’adattamento televisivo di “365 giorni” sarà diviso in tre parti. Il primo dei sequel dovrebbe essere disponibile su Netflix nel 2022. Entrerà a far parte della famiglia di “365 giorni” anche Simone Susinna, modello ed ex naufrago sull’Isola dei famosi, che nel film interpreterà Nacho.