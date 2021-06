Palazzuolo sul Senio: ritrovato il bimbo scomparso

Ritrovato vivo Nicola: il bambino scomparso a Palazzuolo sul Senio, borgo sull’appennino tosco-emiliano in provincia di Firenze, era in un burrone

È stato ritrovato il piccolo Nicola, 21 mesi, scomparso da ieri mattina nelle campagne di Palazzuolo sul Senio (FI). I genitori del piccolo hanno raccontato di non averlo trovato al risveglio, ieri mattina. È probabile che il piccolo si sia alzato e sia uscito di casa da solo. La famiglia vive in aperta campagna, in una zona impervia. La notizia del ritrovamento del piccolo, vivo, è arrivata oggi intorno alle 09.30.

A quanto riportano il Corriere della Sera e l’agenzia Dire (www.dire.it) a ritrovare il bimbo è stato un giornalista Rai de ‘La vita in diretta’, che ha chiamato i carabinieri. Il cronista, Giuseppe Di Tommaso, ha raccontato di essersi fermato vicino alla scarpata per puro caso, dopo un lieve malore. È lì che ha sentito un lamento e poi un flebile ‘mamma’. A quel punto ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

LA NOTA DEI CARABINIERI

“Palazzuolo sul Senio località Quadalto, un giornalista ha segnalato militari Arma un flebile lamento provenire da scarpata sottostante. Il Lgt CS Ciccarelli, Comandante della Stazione dei carabinieri di Scarperia, impegnato nelle ricerche, si è calato a 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della mamma. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma”, raccontano i Carabinieri in una nota.

LE RICERCHE

Era decollato ieri sera dall’aeroporto militare di Cervia (RA) un HH-139B del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare per contribuire alle ricerche del piccolo bambino scomparso sull’appennino tosco-emiliano, in località Palazzuolo sul Senio (FI). La richiesta di intervento è pervenuta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, che con le altre agenzie dello Stato è stato impegnato nella ricerca del bimbo di appena 21 mesi.