Levissima inaugura a Milano un murales sostenibile

Levissima inaugura a Milano un murales che punta sulla sostenibilità. Tra i materiali utilizzati per realizzare l’opera, una vernice studiata per contribuire alla riduzione dell’inquinamento cittadino

Ben 11 giorni di lavoro e 3 writers per realizzare un’opera innovativa di 80 metri quadri. Levissima ha realizzato nel centro di Milano un murales che, grazie ad un’innovativa vernice con cui è dipinto, contribuisce alla riduzione dell’inquinamento al pari di 43 metri quadri di foresta. Pensato appositamente per il lancio della nuova linea Levissima Natura, il murales è una vera e propria opera d’arte urbana, realizzata interamente a mano, che unisce perfettamente il forte impatto visivo con un concreto impegno a favore dell’ambiente.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambizioso programma REGENERATION di Levissima –propositi di economia circolare a sostegno dell’ambiente – che promuove stili di vita sostenibili, offrendo concretamente il proprio contributo al territorio. Levissima investe molto in attività volte alla valorizzazione territoriale e, come nel caso di questa installazione, dimostra non solo un’attenzione particolare nell’uso di materiali sostenibili, ma anche l’investimento attivo a favore di operazioni concrete per la riduzione dell’inquinamento cittadino.

Il murales, infatti, è realizzato con Airlite, una vernice nata nel 2007 e perfezionata nel corso degli anni al fine di essere sempre più efficace nella missione di ridurre l’inquinamento: la pittura si attiva con la luce naturale o artificiale, ed è in grado di depurare l’aria fino all’88,8% da alcuni agenti inquinanti (ossidi di azoto, VOC e formaldeide). Inoltre, come provato dai risultati delle analisi effettuate dall’Università La Sapienza di Roma, durante il primo mese dalla sua applicazione la pittura riduce la CO2 mediante la reazione chimica di carbonatazione, assorbendo 237,8g di CO2 per kg di prodotto utilizzato. Considerata quindi la superficie del murales, la quantità di vernice utilizzata contribuirà alla riduzione di CO2 per 1859,16 g.

Situato in Corso Garibaldi 71, in zona Brera, il murales dedicato a Levissima Natura sarà visibile a tutti coloro che percorrono l’area ricca di negozi, showroom, uffici, famosi locali e ristoranti, che assisteranno e trarranno giovamento dall’installazione artistica cittadina. In particolare, l’opera raffigura la donna già presente nello spot TV di Natura, nell’atto di rigenerarsi grazie ad un rinfrescante sorso di Levissima Natura, la nuova bevanda che unisce l’idratazione e la purezza dell’acqua minerale Levissima al gusto 100% naturale dei fiori, delle erbe e altri ingredienti di montagna, infusi a freddo. L’ultima gamma nata nel portafoglio Levissima.