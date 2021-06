L’invasione di ragni non si ferma: Australia ricoperta di ragnatele

Continua l’invasione di ragni nel Sud dell’Australia: l’incredibile distesa di ragnatele che ha ricoperto i terreni è però un fenomeno naturale

Prosegue senza arrestarsi l’invasione di ragni in Australia. Dallo scorso marzo, in seguito alle alluvioni che hanno colpito il sud del Paese, milioni di aracnidi hanno infestato strade e abitazioni, in cerca di riparo dall’acqua. In particolare, nello stato di Victoria, distese di ragnatele hanno ricoperto il terreno: uno spettacolo tanto affascinante quanto inquietante che ha fatto il giro del mondo.

Come “capelli d’angelo”

Questa incredibile distesa di ragnatele è un fenomeno naturale, che capita molto più spesso di quanto si creda. Si chiama “ballooning”, ed è semplicemente il modo di spostarsi di alcuni aracnidi.

Un sistema complesso e creativo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) messo in atto dai cosiddetti ragni da tela. Abitualmente la specie vive sul suolo, ma a causa delle inondazioni, cerca riparo in terreni più elevati, tessendo ragnatele “sospese” chiamate popolarmente “capelli d’angelo”.