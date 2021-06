Cos’è La Criptovaluta Dash e quali vantaggi ha

Dash è una valuta alternativa che si biforca dalla tradizionale criptovaluta (mainstream). È essenzialmente un altcoin poco persuasivo gestito da un sottoinsieme più piccolo dei suoi utenti chiamato “dashblocks”.

Ciò consente a Dash di rimanere libero dai problemi tipicamente associati alla maggior parte delle altcoin. Questo articolo copre alcuni vantaggi e svantaggi di Dash Cryptocurrency.

Come Funziona Dash?

Dash ha diversi vantaggi distinti rispetto ad altre valute ben note. Principalmente, Dash è privo di importanti inconvenienti che affliggono comunemente tutte le criptovalute. Alcuni di questi svantaggi includono commissioni di transazione elevate, conferme lente e tempi di elaborazione complessivamente più elevati rispetto ad altre principali criptovalute.

Dash è diverso da molte altre valute principali a causa del suo ampio utilizzo di Dashblocks. Un Dashblock è ospitato sui server Dash, fungendo da intermediario tra la rete Dash e la rete Internet pubblica. Dashmex è uno dei blocchi Dash più grandi al mondo. Poiché funge da pool di sharding per le transazioni, Dash gode di commissioni basse e conferme istantanee. In effetti, Dash è considerato uno dei più efficienti in termini di conferme, commissioni di transazione e velocità di rete.

Dash Cryptocurrency ha anche diversi svantaggi distinti. Uno degli svantaggi più evidenti di Dash è la sua mancanza di interattività. Nonostante la sua Dashboard, Dash funziona ancora in modo molto simile a Internet Explorer.

Sebbene gli utenti possano effettuare alcune transazioni di base tramite la Dashboard, mancano diverse funzionalità utili che lo rendono utilizzabile come sistema di pagamento in tempo reale. Inoltre, Dash non è ancora compatibile con molti strumenti software desktop popolari. Pertanto, Dash non è un buon sostituto per i principali servizi di portafoglio online.

Perché Dash?

Dash è comunemente chiamata Dash, perché è stata creata da un gruppo di sviluppatori anonimi. Dash è molto simile a Monero, un altro noto cryptocoin anonimo. Tuttavia, Dash è molto meno redditizio di Monero in questo momento. Gli sviluppatori di Dash sperano di migliorare la sua redditività in futuro.

Lo svantaggio più evidente di Dash è che manca di elementi importanti necessari per una criptovaluta di successo.

Dash è progettato principalmente come una “piattaforma di pagamento” utilizzando il modello Pays You Money. Questo modello rende più pratico per Dash competere con i sistemi crittografici tradizionali più grandi come Visa o Mastercard. La mancanza di supporto commerciale di Dash, tuttavia, lo rende inadatto alla maggior parte degli usi

I principali punti di forza di Dash sono la protezione della privacy e le elevate commissioni di transazione. A differenza della maggior parte delle altre criptovalute concorrenti, Dash consente fondi utente non sfruttati. Utilizza anche un registro distribuito alternativo chiamato Dashboard, piuttosto che un database tradizionale come Blockchains.

Il Sistema Di Dash

Il trattino ha anche un gran numero di minatori che supportano il suo sistema distribuito e la struttura Dash. I master nodes sono nodi nella Dash Chain che convalidano e verificano tutte le transazioni Dash e confermano le nuove transazioni di blocco.

Poiché Dash non viene estratto come altri sistemi crittografici, Dash richiede meno larghezza di banda e un livello inferiore di utilizzo dell’elettricità. Si prevede che Dash Cryptocurrency supererà presto il litecoin e raggiungerà una posizione dominante nel mondo delle valute. In questo momento, tuttavia, è litecoin che è molto avanti nella corsa.

Per passare dal nulla a qualcosa, il sistema Dash crea quello che è noto come uno sciame Dash. Uno sciame è un gruppo di nodi master o almeno la maggioranza di essi che concordano le regole della rete.

I Dashmasx, come viene chiamato Dash, vengono installati a intervalli chiamati “Intervalli di dashboard”. Ciò consente agli utenti di eseguire una varietà di impostazioni diverse nei propri portafogli Dash come la possibilità di creare una dashboard o di utilizzare un nodo master senza dover pagare una commissione.

La Dashboard è ciò che consente agli utenti di interagire con i loro custodi Dash e consente di scambiare Dash Cryptocurrency.

Conclusione

Dash offre molte opzioni diverse quando si tratta di utilizzare la tecnologia di contabilità decentralizzata chiamata Dash. Un’opzione che sta guadagnando popolarità in questo momento si chiama torio. È essenzialmente Dash supportato da ther, una valuta digitale. Con queste due cose, qualsiasi trader intelligente può fare soldi tramite Dash senza dover fare molto lavoro. La mancanza di premine rende anche Dash molto più attraente per i grandi investitori, come i gestori di hedge fund.