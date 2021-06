Come funziona la criptovaluta Bitcoin Diamond

Come molte altre criptovalute, la criptovaluta Bitcoin Diamond ha alcuni vantaggi molto reali e significativi rispetto ai mercati e alle valute tradizionali.

Il vantaggio principale della valuta a forma di diamante è che non è limitato a un determinato numero di unità internazionali. Un utente può essenzialmente convertire qualsiasi unità di valuta digitale in un diamante. Non c’è scambio di denaro in quanto tale, ma piuttosto uno scambio di possesso di un bene virtuale specifico – che, se fatto in combinazione con mercati e valute tradizionali, fornisce una forma di accumulazione di ricchezza molto liquida e portatile.

Bitcoin è attualmente la criptovaluta più popolare al mondo.

Tuttavia, proprio come qualsiasi altra criptovaluta, presenta anche alcuni inconvenienti. Le transazioni sono lente da elaborare e possono essere costose poiché le dimensioni limitate del blocco di Bitcoin tendono a creare un numero elevato di transazioni senza fine al secondo.

Sebbene questi problemi possano essere compresi negli svantaggi di altre criptovalute, non ci sono davvero altri problemi significativi per quanto riguarda la criptovaluta Bitcoin Diamond.

Come Funziona Bitcoin Diamond

Uno degli aspetti più interessanti della criptovaluta Bitcoin Diamond è che è stata creata a seguito di quello che viene chiamato un “incidente tecnico”. Questo evento tecnico è stato denominato “Bitcoin Hard Fork”.

Fondamentalmente, la criptovaluta Bitcoin Diamond è stata creata a seguito di un disaccordo tra i programmatori che stavano lavorando alle diverse implementazioni della tecnologia Bitcoin. In sostanza, i programmatori che rappresentavano la versione precedente del protocollo volevano espandere la dimensione del blocco della rete, al fine di aumentare la quantità di elaborazione delle transazioni che potrebbe aver luogo sulla rete.

Gli sviluppatori che hanno favorito le dimensioni maggiori volevano espandere la possibilità per i minatori più grandi di partecipare alla rete economica della rete. In breve, ciò significava che tutti i minatori che controllavano una porzione significativa del potere hash avrebbero avuto la capacità di manipolare il funzionamento dell’economia.

Come avrai intuito, questo è un problema molto complicato. A prima vista, sembra che gli sviluppatori di Bitcoin Diamond abbiano cercato di risolverlo attraverso un hard fork. Tuttavia, c’era un problema. Poiché il protocollo Bitcoin era ancora molto sperimentale all’epoca, nessuno era certo se questo avrebbe effettivamente risolto i problemi che avevano avuto.

Purtroppo è proprio quello che è successo. Utilizzando un algoritmo matematico relativamente sconosciuto, gli sviluppatori di Bitcoin Diamond sono stati in grado di manipolare l’esito del dibattito sulla dimensione del blocco.

Sono stati in grado di manipolare efficacemente il prezzo della rete utilizzando una frase segreta chiamata soft-fork “Bitcoin Propagation”. Una volta che questa frase segreta è stata implementata, ha cambiato la previsione dei prezzi della rete di centinaia di percento.

Il Valore Della Moneta Digitale Bitcoin Diamond

Questa notizia ha causato un enorme panico tra gli investitori. Improvvisamente, l’intero valore dell’intera valuta era incerto. Tutti stavano cercando di prevedere in quale direzione si sarebbe spostato il prezzo.

Per fortuna, qualcuno ha scoperto un modo semplice per assicurarsi che la previsione fosse corretta. Tutto ciò che doveva accadere era che i creatori della criptovaluta Bitcoin Diamond pubblicassero un aggiornamento settimanale sul loro sito Web affermando che la previsione dei prezzi era una lettura accurata basata sulla precedente attività di mercato.

Gli sviluppatori della criptovaluta si sono resi conto di aver creato qualcosa che non sarebbe volato nel buio. Tuttavia, molte altre valute hanno presto seguito l’esempio e hanno iniziato ad assomigliare al Bitcoin Diamond.

Con il rapido aumento del valore della criptovaluta, gli sviluppatori si sono resi presto conto che la loro strategia intelligente di utilizzare il soft fork per cambiare il metodo di distribuzione avrebbe funzionato. Hanno subito preso la notizia come un segno che avevano ragione e che tutti dovevano saltare a bordo. La notizia è stata un’enorme spinta per la rete, che ha aumentato il suo appeal per gli investitori di tutto il mondo.

È importante ricordare però che questa non è l’intera storia. Molti investitori hanno perso denaro quando il prezzo della criptovaluta è sceso al minimo. Gli sviluppatori hanno approfittato della mancanza di informazioni sul futuro della criptovaluta e l’hanno sfruttata a loro vantaggio. Sebbene la storia dietro i Bitcoin possa essere divertente, è lontana dalla verità. Gli esperti reali affermano che ci saranno altre notizie importanti sui Bitcoin nelle prossime settimane e mesi.