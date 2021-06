Pubblicato il Bando Bric 2021: scade l’8 luglio

Pubblicato il Bando Bric 2021 per l’affidamento di progetti in collaborazione di durata biennale, per lo sviluppo di tematiche di ricerca in ambiti peculiari, rivolto a enti di ricerca pubblici e relative articolazioni organizzative, università e relativi dipartimenti, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).

Oltre ai destinatari istituzionali, possono collaborare ai progetti anche altri enti, in qualità di partner, tra cui regioni, province autonome, pubbliche Amministrazioni (ad esempio Asl, aziende ospedaliere, Arpa), strutture di ricerca delle associazioni di categoria e delle parti sociali. Per l’attivazione del sistema di collaborazioni è previsto un finanziamento massimo per il primo anno di attività di ricerca pari ad € 2.350.000,00.

entro le ore 24 dell’8 luglio 2021, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail Ciascun destinatario istituzionale deve inviare la domanda, corredata della proposta progettuale avente ad oggetto una delle quattro tematiche indicate nell’allegato A del Bando,tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail bandobric@postacert.inail.it

Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: “Bando BRiC INAIL – Tematica programmatica ID n.____/2021”

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando e gli allegati nella pagina dedicata.