Annalisa con Federico Rossi nel video di Movimento Lento

E’ online il video di ‘Movimento lento’, il nuovo singolo di Annalisa con la partecipazione di Federico Rossi. Diretto da Mauro Russo con la produzione di Borotalco.tv, la clip vede protagonisti i due cantanti.b“Movimento Lento” è stato scritto dalla stessa Annalisa insieme a Jacopo Ettorre con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont).

Nella sua versione originale è contenuto in “Nuda10”, l’album certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani (tra cui il singolo ‘Dieci’ certificato PLATINO con oltre 24 milioni di stream totali) tra inediti e rivisitazioni, ed entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk (alla seconda posizione).

“Movimento Lento” è un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa”, ha detto Annalisa come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono.”

Movimento Lento, il video