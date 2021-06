T’innamorerai è il nuovo brano di Morollo

Morollo online su tutte le piattaforme digitali con “T’innamorerai”: il nuovo singolo racconta una dimensione sospesa dell’amore

Disponibile in rotazione radiofonica “T’INNAMORERAI”, nuovo singolo di MOROLLO già presente su tutte le piattaforme di streaming. “T’INNAMORERAI”, nuovo singolo di MOROLLO, racconta una dimensione sospesa dell’amore, una condizione caratterizzata da sentimenti e pensieri ambivalenti che sembrano mettere in pausa le leggi spazio-temporali. Protagonisti della storia sono un ragazzo e una ragazza, ma soprattutto la lotta interiore di lui e quelle sensazioni d’amore e odio che lo accompagneranno per tutta la durata della storia, come una specie di presentimento.

Spiega l’artista a proposito del pezzo: «L’intento con questo singolo insieme a Roman Meister, mio grande amico e produttore, era esattamente questo: creare una hit estiva dalle sonorità latine che raccontasse una storia d’amore e descrivesse le sensazioni provate in quella circostanza. Da quando noto e conosco l’ipotetica ragazza a quando, finalmente, riesco a stare con lei mantenendo quel sentimento d’amore e odio nelle avversità di coppia».

Ascolta ora “T’innamorerai” su Spotify

Biografia

Amedeo Morosillo, in arte “Morollo“, nasce nel 1995 a Latina. Si dedica allo studio della chitarra classica a sei anni, proseguendo gli studi con un altro strumento, il basso elettrico. Grazie alle conoscenze musicali acquisite nel corso degli anni, nel 2017 intraprende la carriera di produttore, lavorando su diversi formati e generi musicali. Tra le produzioni degne di nota, emergono quelle con La Santa Muerte e La Paz, per la classifica “200 HipHop Italia” su ITunes e “ItaloNapoletano”, entrato nella classifica “Viral 50 Italia” di Spotify. A novembre 2020 Morollo registra il suo primo singolo, “Rose di carta”, che entra a sua volta nella “Viral 50 Italia” di Spotify. Il suo secondo singolo, “Ora che non ci sei più”, raggiunge, invece, in poco tempo, quota 100.000 streaming, sempre su Spotify.

Il nuovo brano di Morollo, “T’innamorerai”, è disponibile in digitale e in radio.

Instagram

Facebook