La Sfida della Tavola Periodica è anche in Italiano

La “Sfida della Tavola Periodica IUPAC” è ora disponibile anche in lingua italiana: la PT Challenge 2.0 è un gioco online per tutti

La Commissione italiana del Cnr per Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry) è lieta di annunciare l’edizione italiana della “Sfida della Tavola Periodica IUPAC”, traduzione della PT Challenge 2.0, ora disponibile sul sito internazionale di Iupac (https://iupac.org/periodic-table-challenge/).

La PT Challenge 2.0 è un gioco online pensato non solo per i chimici, ma destinato al vasto pubblico di insegnanti, studenti e tutti coloro che hanno interesse o curiosità per la chimica. Il gioco si articola in domande a risposta multipla su ognuno degli elementi della tavola periodica, divise in tre livelli (principianti, intermedio e avanzato). È possibile partecipare come singoli giocatori ma anche come membri di un’istituzione scolastica o accademica, le più attive delle quali, oltre a ricevere una menzione da Iupac , concorreranno per l’assegnazione di una tavola periodica firmata da uno scienziato insignito del premio Nobel.

La chimica è strumento essenziale per un futuro sempre più sostenibile. Diffondiamo la cultura chimica anche con questo divertente gioco: accetta la sfida!

Coloro che parteciperanno al gioco sono invitati a darne comunicazione a Silvia Borsacchi (silvia.borsacchi@pi.iccom.cnr.it; contact@iupac.cnr.it).

Vedi anche: