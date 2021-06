Monster è la nuova canzone dei The Phantom Rockets

Online su tutte le piattaforme digitali “Monster”, il nuovo singolo dei The Phantom Rockets, power duo di Milano

Dopo il successo del primo singolo Criminal, uscito lo scorso 5 maggio, i The Phantom Rockets sono orgogliosi di presentare la loro nuova canzone accompagnata dal loro primo video ufficiale: Monster. Il brano è stato mixato e masterizzato da Steph Orkid presso il SPVN Studio. Il video è stato girato presso Attitude Studio e filmato e montato da Simone Bacchin.

Riguardo alla nuova canzone, Stefano, cantante e chitarrista, dichiara: “Questa è Monster. Non l’abbiamo scritta in una notte tempestosa, parcheggiati fuori da una stazione di servizio su un’autostrada come testimoni di un rapimento, mi dispiace. Collegata la chitarra ad un amplificatore, ci abbiamo dato dentro per ottenere una buona melodia e metterci sopra un testo. Dopo ore e ore in studio, l’abbiamo registrata e finalmente abbiamo sudato come pazzi per registrare il nostro primo video ufficiale. Questo è il nostro nuovo singolo, il nostro primo video e ci crediamo dannatamente. Per qualcuno questa potrebbe essere solo un’altra canzone rock’n’roll di un altro duo rock’n’roll, ma abbiamo appena liberato il mostro che abbiamo dentro.”

I The Phantom Rockets sono un power duo di Milano. La formazione vede Stefano Cascioli alla voce e alla chitarra e Mattia Giambini alla batteria. Il duo propone un caleidoscopico mix di rock, blues e alternative rock che crea un sound moderno e aggressivo.