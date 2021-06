“Lungometraggio” è il nuovo singolo di Graey: la scrittura intimista, volta a ripercorrere momenti scolpiti nella memoria, caratterizza anche questo nuovo brano

Testi e melodie come album di ricordi: fuori su tutti i digital store, Lungometraggio, brano con cui il giovane cantautore e produttore della provincia di Modena prosegue il proprio percorso di esplorazione delle emozioni, già consolidato con l’uscita, dello scorso marzo, di News di Stasera.

La scrittura intimista, volta a ripercorrere momenti scolpiti nella memoria, caratterizza anche il nuovo brano di Graey, che in questo caso trasporta l’ascoltatore nella sala di un cinema, dove una pellicola comincia in medias res. Luci, suoni e immagini che scorrono, un lungometraggio di cui si diventa improvvisamente protagonisti, nel quale si finisce per “perdere tempo”, nella speranza che non termini mai.

A completare la ricetta non mancano malinconia e sonorità chill pop, elementi che costituiscono il fil rouge dell’intera produzione del cantautore, produttore e musicista carpigiano.

Graey parla di Lungometraggio: “Iniziai a comporre Lungometraggio due anni fa. Avevo bisogno di tranquillità, così iniziai a suonare accordi rilassanti alla chitarra. La melodia arrivò di conseguenza, una doppia voce che trasmette le stesse pacate emozioni, con intensità opposte. Il lavoro di produzione di Elia Mangiatordi ha aggiunto in seguito un sound estremamente avvolgente che vi accompagnerà lungo questo viaggio”.

Cenni biografici

Classe ’96, Luca Grella – in arte Graey – è musicista, cantautore e produttore originario di Carpi, provincia di Modena. Trasferitosi di recente a Milano, lavora e collabora per la realizzazione di progetti musicali. Fra i primi progetti, il brano “Coma Etilico (Nostalgia 96)” featuring Sao Paulo. Proprio a supporto di quest’ultimo il live in apertura a Venerus del settembre 2019 all’Atp Festival (Migliarina – MO). Dopo anni di studio e il diploma al conservatorio, a gennaio 2020 Graey pubblica il singolo “Dentro”. Nell’estate dello stesso anno inizia a curare un nuovo progetto che vede la luce a febbraio 2021 con l’uscita di “Momento”, singolo dalle sonorità malinconiche e distorte. In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2021, di “News di Stasera”, brano che evoca le immagini sfocate di una serata passata tra pensieri e strade desolate, a giugno Graey continua la sua esplorazione intimista con “Lungometraggio”.