L’abbandono de Ilmostrodellaband ha anche un video

è un progetto musicale solista nato nel 2020.E’ stato ideato da, classe 1981, nato a Carbonia, una piccola cittadina del Sulcis Iglesiente (Sardegna), si stabilisce nel Cagliaritano all’età di 23 anni per studiare e successivamente lavorare. Scrive musica dall’età di 14 anni, periodo in cui inizia a suonare la chitarra e militare in qualche rock band locale. Dopo svariate delusioni musicali, da vita a un progetto solista di stampo alternative rock, Dorom Dazed (2016) dal quale seguono due album: “Shameless” e “Ireneo“. La dimensione rock però diventa qualcosa che limita la voglia di sperimentare e di evolversi, nel 2020 Tiziano crea un progetto completamente diverso dal precedente. Il nome glielo suggerisce il figlio di appena 5 anni; si avvale della preziosa collaborazione di(Water In Face, Verdena) per la produzione dell’intero EP che si presenta con sonorità elettro pop/rock, cantautorato italiano, synth pop. Nei primi mesi del 2021 viene girato tra Cagliari e Carbonia il videoclip del primo singolo “L’abbandono”. Il video è caratterizzato da 9 diversi scenari con altrettante persone (compreso l’autore) che, in diverse situazioni, interpretano la canzone. “L’abbandono” in questo caso significa rinascita, libertà, vita. A volte le difficoltà, le ansie, le paure ti imprigionano e chiudono in uno spazio nel quale non ti riconosci più, soffocandoti lentamente. Liberarsi da questa bolla, e ritornare a “vivere” comporta un importante crescita interiore, un abbandonarsi completamente alle proprie verità.

L’ep di esordio contiene 5 brani e si chiama come il primo singolo “L’abbandono”, è stato registrato tra il V Studio di Cagliari e l’Hot Studio Records di Londra, l’uscita è prevista per settembre 2021.

