Kharfi feat. Xuitcasecity: fuori il nuovo singolo

In rotazione radiofonica e disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Unlikely” di DJ Kharfi con il featuring di Xuitcasecity

Il produttore e DJ KHARFI ha pubblicato il suo nuovo singolo “UNLIKELY” feat. Xuitcasecity. Le sue vibrazioni energiche e positive, per le quali è diventato famoso, sono molto evidenti nel nuovo singolo, che sarà sicuramente un inno estivo per i fan della musica dance di tutto il mondo.

“Unlikely” feat. Xuitcasecity è il primo singolo estratto dall’album “Aquarium”, la cui uscita è prevista per la fine dell’anno, che Kharfi pubblicherà indipendentemente. L’album conterrà i featuring con NYV, Cristina Lizzul e Zack Alwin e mostrerà ulteriormente il nuovo sound e la direzione creativa di Kharfi.

Kharfi ha detto riguardo al singolo “Volevo collaborare con Xuitcasecity, un duo pop/hip hop di Tampa, in Florida, per creare un ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti. I testi parlano di un amore non corrisposto, a cui sento che molte persone possono identificarsi, specialmente mentre siamo bloccati a casa”.

La notizia segue un’incredibile corsa negli ultimi mesi: Kharfi è apparso in DJMAG Italia il mese scorso come “il produttore capace di tutto”, ha pubblicato un nuovo sigolo “Tell Her” con Mattak, Talia Stewart e Byron Juane, e ha pubblicato un remix del grande successo di The Weeknd “Too Late” con l’artista canadese DVO. All’inizio di quest’anno, il singolo di successo di Kharfi “Marrakech Express” è stato presentato al primo posto e nella copertina dell’ambita playlist di Spotify “Fresh Finds: Basement” e il singolo “Body” è stato recentemente inserito nella playlist di Spotify “Serotonin”.

Il singolo di debutto di Kharfi “Hei Bae”, pubblicato nel 2016, è andato al primo posto della classifica di iTunes Dance in Italia, al numero 1 della Spotify Viral chart in Italia e al video ufficiale al primo posto della classifica MTV Italy Dance. Il singolo è stato anche Song of the Summer su Radio Deejay, la più grande stazione di musica dance italiana, nel 2016 e ha ricevuto il supporto di BBC Radio 1 nel Regno Unito e SirusXM negli Stati Uniti. Kharfi ha pubblicato il suo EP di debutto “24” all’inizio del 2021 e una serie di singoli che hanno ricevuto un incredibile supporto da Spotify e Apple Music. Ad oggi Kharfi ha oltre 30 milioni di streams totali a livello globale.

ABOUT KHARFI

Nato in Italia, con origini marocchine, Kharfi è uno dei più giovani produttori della scena EDM italiana. A soli 24 anni si è già esibito in alcuni dei più grandi festival e locali italiani tra cui Carroponte e Circolo Magnolia, nonché in set di apertura per artisti come Martin Garrix, Steve Aoki e Oliver Heldens. Kharfi ha ricevuto il supporto di artisti come Diplo, The Chainsmokers e Don Diablo per i suoi remix e per i servizi di stampa di DJMAG, Dancing Astronaut e ThisSongIsSick.

