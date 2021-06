Il giocatore NFL Carl Nassib si dichiara gay

Il difensore Carl Nassib dei Las Vegas Raiders è il primo giocatore attivo della National Football Association a fare coming-out. Un gigante di 201 centimetri per 124 kg che ha giocato anche a Cleveland e Tampa, ha annunciato, con un post sul proprio profilo Instagram, di essere gay.

“Volevo solo rubarvi un attimo di attenzione per dire che sono gay – ha detto Nassib – . Avevo intenzione di farlo da un po’ di tempo, ma finalmente mi sento a mio agio a togliermi di dosso questo peso. Ho davvero la vita migliore, la famiglia, gli amici e il lavoro migliori che un ragazzo possa chiedere. Sono una persona piuttosto riservata, quindi spero che sappiate che non lo sto facendo per attirare l’attenzione. Penso solo che la rappresentazione e la visibilità siano davvero importanti. In realtà spero che un giorno video come questo e l’intero processo di coming out non siano necessari, ma fino ad allora farò del mio meglio per coltivare una cultura che sia inclusiva”.

Il giocatore, spiega la Dire (www.dire.it), ha aggiunto che inizierà a fare la sua parte donando 100.000 dollari a The Trevor Project , organizzazione focalizzata sull’intervento in caso di crisi e sui servizi di prevenzione del suicidio per i giovani LGBTQ di età inferiore ai 25 anni aggiungendo: “Non conosco tutta la storia che c’è dietro la nostra coraggiosa comunità Lgbtq, ma non vedo l’ora di impararla e di aiutare a continuare a combattere per l’uguaglianza e per l’inclusione“.