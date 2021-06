Arriva il set LEGO per costruire le Adidas Superstar

In vendita dal 1° luglio il set di mattoncini LEGO per costruire il modello di scarpe Adidas Superstar: viene fornito in un’autentica scatola di scarpe

Prosegue la partnership tra adidas e LEGO. In occasione del lancio della collezione Bricks, le due aziende hanno collaborato ad un nuovo set ispirato alle Superstar.

Il set, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), unisce l’iconica silhouette delle sneakers alla creatività di LEGO. Proprio come l’originale, questa versione con i mattoncini include la grafica delle sneakers, la forma della punta a conchiglia, il logo adidas e le tre strisce nere seghettate, con tanto di lacci.

Per un realismo extra, adidas LEGO Superstar viene fornita in un’autentica scatola di scarpe.

Il modello sarà disponibile dal 1° luglio in esclusiva su www.lego.com/adidas-superstar, LEGO store, adidas.com e adidas store.