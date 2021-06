Maninni online con il nuovo videoclip

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Vestito rosso”, il nuovo singolo di Maninni: il brano è già su tutte le piattaforme digitali

Vestito Rosso (Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di Maninni, è ora disponibile anche su youtube. Il video di(Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di Vestito Rosso racconta la fantasia di un ragazzo colto in un momento di solitudine, che immagina di innamorarsi di una ragazza che indossa appunto un vestito rosso, sfuggente e probabilmente irreale. Il brano è anche un’esaltazione della tenacia, della forza con cui si possa ogni giorno ricostruire un castello di sabbia nonostante l’acqua del mare lo travolgerà dopo poco.

Il videoclip nasce da un’idea di Maninni, lo script gli frullava già nella testa sin dalla prima nota, come un sogno a occhi aperti e, con l’aiuto del regista Riccardo Melon, ha lasciato libero sfogo alle emozioni. Maninni è un amante del cinema e ha proprio cercato di creare un piccolo set: un camper vintage, oggetti vintage che appartengono alla sua famiglia, il mare, il cane e gli splendidi disegni di Roberta Tufigno che impreziosiscono il set. Il protagonista, interpretato proprio dall’artista, è un sognatore che, immerso nella solitudine e in modo quasi ingenuo, cerca di andare incontro all’amore. «Per la prima volta mi sono cimentato a fare l’attore e ammetto di essermi divertito tantissimo. È stato emozionante girare nella mia Puglia, la mia terra, dove ci sono le mie radici, mi ha fatto stare bene. Elemento meraviglioso: il cane Lapo, un attore nato, anche un po’ furbetto, girare con lui è stato divertente, abbiamo legato subito. Vestito Rosso è interamente composto, testo e musica, da Maninni e Diego Calvetti e, ancora una volta, è un viaggio introspettivo in cui realtà e dimensione onirica si sfidano quasi fino a confondere i loro confini. Il testo del brano si snoda attraverso una lunga linea melodica, esaltata da una scrittura coinvolgente e delicata.

BIO

Classe ’97 Alessio Mininni, in arte Maninni, è nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando i suoi idoli, da U2 a Pink Floyd, da Vasco Rossi a Ligabue, artista che gli ha dato il LA per inseguire questo suo sogno. Taciturno e empatico, ma anche profondamente energico, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, nutrita con la costanza e l’umiltà di chi ha un obiettivo e lotta per raggiungerlo. Dopo l’esordio discografico nel 2017 con Parlami di Te e il suo ultimo singolo Peggio di Ieri nel 2019, Maninni ha pubblicato il primo singolo della sua nuova avventura, Senza, a gennaio 2021.