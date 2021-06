I FEA pubblicano il nuovo brano Shit Advisor

I FEA in radio e online su tutte le piattaforme digitali con “Shit Advisor”, il nuovo singolo del collettivo di freestyler

È disponibile in digitale “Shit Advisor” (http://bit.ly/FEAshitadvisor), il nuovo singolo di FEA (acronimo di Freestyle Elite Agency), collettivo nato nel 2019 e che riunisce i migliori freestyler italiani.

Questo quarto singolo ufficiale firmato FEA vede protagonisti al microfono gli ultimi artisti FEA non ancora apparsi nei brani già editi: Reiven, Frenk e Poomba. Il brano è prodotto nuovamente da Crvel, il giovane producer vicentino scuola Gold Leaves Academy che già aveva curato la produzione di “All Starz”.

A riprova della varietà di stili che i membri del collettivo possono assicurare, “Shit Advisor” ha un suono e un’atmosfera molto diversi rispetto ai precedenti brani. Sulle sonorità oscure e hardcore prodotte da Crvel, a introdurre le strofe c’è un ritornello urlato che può sembrare a tutti gli effetti un manifesto del gruppo: “Shit Advisor, dal palco al tuo iPhone. Siamo cyborg, sfidaci al Mic Tyson!”.

Insieme a Reiven, protagonista proprio del ritornello e decisamente a suo agio sulle atmosfere distorte del beat – da lui spesso utilizzate nei propri lavori – Frenk e Poomba regalano a loro volta due strofe di impatto, caratterizzate l’una dall’abilità tecnica dell’MC bolognese e l’altra dallo stile immediatamente riconoscibile del rapper napoletano.

Con questo quarto singolo si chiude una prima fase del progetto discografico FEA: attraverso “TRVL”, “All Starz”, “Superman” e “Shit Advisor” tutti i 14 membri del collettivo si sono infatti messi in mostra. Il primo album del collettivo, insomma, prende sempre più forma e l’uscita rappresenterebbe senza dubbio un unicum nella storia del freestyle italiano.

FEA è un collettivo composto dai rapper Blnkay, Bruno Bug, Debbit, Drimer, John Durrell (aka Dr. Jack), Frenk, Hydra, Kid Kontrasto (aka Keso), Lethal V, Morbo, Poomba, Reiven, Shekkero. 13 artisti affiancati da Dj MS, Dj ufficiale e direttore artistico del collettivo (già noto per essere il Dj ufficiale di Nitro), e conosciuti dal pubblico hip hop per aver dominato tutte le principali competizioni di freestyle a livello nazionale. “Shit Advisor” segue alla pubblicazione di “TRVL”, “All Starz” e “Superman” ed è un ulteriore preludio a un primo album corale che vuole dimostrare come i freestyler possano anche essere autori di veri e propri brani e dischi.

