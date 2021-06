The Mills online con il video di Useless

Marco Billo firma il videoclip di Useless, ultima uscita dei The Mills: il singolo è disponibile online sulle piattaforme digitali

A poco più di un mese dalla release del singolo Useless, ecco il video, ad opera del videomaker vicentino Marco Billo, che ritrae la band in una surreale dimensione live.

The Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Lorenzo Valé, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Il 4 febbraio 2021 pubblicano il singolo Useless per Dischi Soviet Studio.

“Un live come istantanea della situazione attuale. I The Mills nella loro forma prediletta, quella sul palcoscenico. Un videoclip di presentazione, la forma della band e il suo contenuto, in una sorta di non-spettacolo.”

Ascolta Useless qui: https://backl.ink/145812855

Guarda Useless QUI

CREDITS

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Matt Bordin all‘Outside Inside Studio durante l’Autunno 2020.

Scritto da Morris, eseguito da The Mills.

Morris (Voce e chitarra), Lorenzo Valè (Chitarra solista), Augusto Dalle Aste (Basso elettrico), Piero Pederzolli (Batteria).

