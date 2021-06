Spelldust arriva in tutto il mondo per iOS e Android

Spelldust sarà rilasciato per iOS e Android in tutto il mondo il 22 giugno: un gioco di strategia in tempo reale con un tema da mago

Lo sviluppatore svedese Grand Pike con il supporto di Arctic Game Lab è orgoglioso di annunciare l’uscita del suo gioco Spelldust, che sarà lanciato in tutto il mondo per telefoni iOS e Android nell’ultima metà di giugno. Il gioco ha subito un soft launch in alcuni territori ad aprile, il che ha permesso agli sviluppatori di creare un inizio anticipato per una community che ha fornito molti feedback. Questo feedback sarà ora onorato in larga misura per ulteriori miglioramenti quando uscirà nel resto del mondo il 22 giugno.

Spelldust è un gioco di strategia in tempo reale con un tema da mago. I giocatori si cimentano in intensi PvP- duelli utilizzando carte incantesimo preselezionate in quello che può essere descritto come un mix di Hearthstone e Clash Royale. Spelldust utilizza meccaniche di carte e combinazioni dei giochi di carte tradizionali, ma viene giocato in un formato in tempo reale ottimizzato per i dispositivi mobili.

“Siamo davvero entusiasti di lanciare Spelldust ed entusiasti di mostrare al mondo su cosa abbiamo lavorato negli ultimi due anni”, afferma Daniel Öhgren, CEO di Grand Pike, “Abbiamo sviluppato Spelldust per i giocatori e vogliamo includere i nostri giocatori nell’aiutarci a migliorare il gioco in futuro”.

Guarda il nuovissimo teaser su: https://youtu.be/azFHQ9VLu0Y