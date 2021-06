Karol Diac torna con il singolo Gone

Karol Diac prosegue il sua percorso Borderline Project con il partner Bruce Blayne: online sulle piattaforme digitali “Gone”

Dopo la sua ultima release Falling ,dalle sonorità future house, con la label spagnola Blanco y Negro, Karol Diac prosegue il sua percorso Borderline Project con il partner Bruce Blayne, decidendo di regarlarvi una summer hit pronta per la dancefloor. Insieme al cantante domenicano Tuley e il produttore Venezuelano Scirica, sono pronti per farvi sentire la nuova canzone, questa volta in chiave Reggaeton. Un Mix di inglese e spagnolo, energico ma melanconico e dal forte richiamo al ballo.

Karol Diac, Cantate -Vocalist e Dj ufficiale del format Borderline Radio / Live Show assieme a Bruce Blayne, trasmesso in tutto il mondo con programmi giornalieri in più radio FM. Ha pubblicato più di 14 canzoni negli ultimi due anni e ha una programmazione di release importante per il 2021. Collabora con case discografiche come: Sony, Blanco y Negro, Lion Edizioni. Smilax, New Music International, Papa Musique, Soulgem Records. Artista principale in più di 8 videoclip e programmi televisivi come showgirl e modella.

Ex tennista professionista, laureata in Scienze Motorie. Per il 2021 è all’interno della competizione mondiale dei DJ: Djane Top 100 in tutto il mondo e Djane Mag.

