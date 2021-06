Innovazione digitale: torna l’Età Ibrida

Innovazione digitale: un dialogo con Franco Anelli per l’Età Ibrida. Con il primo appuntamento ripartono i Dialoghi con le imprese per affrontare il cambiamento

Il 21 giugno, al Palazzo dei Giureconsulti di Milano, riparte L’Età Ibrida, un percorso “in-formativo” tra pionieri della contemporaneità sui diversi temi dell’innovazione digitale e delle tecnologie 4.0, giunto alla sua seconda edizione. A guidarlo per la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sarà Paolo Iabichino, Direttore creativo e fondatore insieme a Ipsos Italia dell’Osservatorio Civic Brands, coadiuvato da Marisandra Lizzi, Founder di iPressLIVE e Mirandola Comunicazione, da sempre attenta ai temi del digitale e dell’innovazione tecnologica.

Il ciclo di incontri inizierà lunedì 21 giugno con un dialogo tra Paolo Iabichino, Marisandra Lizzi e Franco Anelli, giurista, avvocato, accademico e Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Con questa nuova edizione de “L’Età Ibrida” continuiamo il percorso avviato lo scorso anno per imparare ad interpretare con occhi diversi le evoluzioni imprenditoriali, sociali, culturali del nostro tempo, andando oltre il contingente e ragionando con una visione di lungo periodo. È proprio questa la responsabilità delle Istituzioni – ha dichiarato Elena Vasco, Segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – in questo tempo postmoderno e postcovid: quella di essere sostegno nel presente, ma ancora di più trovare le chiavi di lettura del futuro, individuando e diffondendo gli strumenti necessari per proiettarci nella società di domani, insieme a chi fa impresa, chi apre una start up, chi entra nel mondo del lavoro. Con “L’Età Ibrida” parleremo di innovazione, trasformazione digitale, sostenibilità, nuovi ecosistemi, ma soprattutto grazie a testimonial visionari e fuori dagli schemi cercheremo di guardare, ancora una volta, un po’ più avanti e capire come arrivarci”.

Secondo Tempo è il titolo che apre la seconda edizione dell’Età Ibrida, oltre che una metafora del nostro tempo: si parlerà, infatti, di ripartenza a livello sociale ma anche economica,dell’importanza della formazione e dalla condivisione; della rilevanza strategica e dell’opportunità unica che l’Università ha di fare rete e di scrivere insieme ai più giovani le parole del futuro. Un confronto e una continua scoperta, questi i pilastri che caratterizzeranno la nuova edizione dell’Età Ibrida.

L’incontro sarà diviso in due momenti, che rappresentano l’identità di tutto il ciclo: la prima sarà dedicata all’intervista al Magnifico Rettore guidata da Paolo Iabichino e Marisandra Lizzi; nella seconda parte invece il punto di vista delle imprese e il modo di affrontare della crisi pandemica.

“Secondo tempo” è anche il nome di una vera e propria piattaforma di comunicazione coordinata da una regia interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che nasce per celebrare i cento anni di storia dell’Ateneo, mantenendo sempre lo sguardo rivolto al futuro, come racconterà il Rettore durante l’incontro. Rappresenta una proposta innovativa nel panorama nazionale che, oltre a riunire e raccontare tutte le iniziative organizzate nel periodo delle celebrazioni, inaugura anche il media center dell’Ateneo, con news, podcast e reportage, con l’obiettivo di superare insieme all’intera comunità universitaria e all’ecosistema nel quale si muove questa fase tanto difficile.

La consapevolezza è quella di ripartire da un progetto “fra generazioni” di co-creazione di piattaforme e linguaggi dove emergono e si definiscono nuovi modi di comunicare e scambiarsi valori e valore, per condividere un “SECONDO TEMPO” che valga la pena di essere vissuto.

Per seguire la diretta basterà registrarsi tramite GoToWebinar a questo link.