I Bento pubblicano il video di Forget your life

Fuori su Youtube il videoclip visionario di Forget Your Life, ultimo singolo del duo salentino Bento sospeso tra indietronica, ambient e visual art

Nel video, diretto da Claudio Macchitella, l’obiettivo inquadra un velo, che prende forme e profilo, quello di una donna intrappolata, che prova a liberarsi da qualcosa a ritmo di musica. Lo spettatore è interdetto, alla curiosa ricerca di uno specifico significato nascosto dietro il misterioso velo. La libertà dell’immaginazione trova sfogo nei significati assegnati a quei gesti velati. Il senso è molto astratto, ma andando avanti e seguendo le parole che spuntano nell’inquadratura, si entra in personali scenari, dando vita a propri contenuti che appartengono alle nostre sensazioni e alla nostra esperienza. Così DESIRE – desiderio, LUST – lussuria, FAITH – fede, APNEA – pausa e DREAM – sogno, danno un senso proprio al vissuto e quindi alle immagini. Come se fosse una tela bianca dove ognuno potrà rappresentare i propri contenuti seguendo le parole guida e la musica.

“Dimentica la tua vita, sei in un sogno”: il nuovo singolo del duo Bento ci trasporta nel loro particolare scenario. L’ostinato “Forget your life” si ripete durante il brano, quasi a “Ricordarci di dimenticare” cosa siamo e quello che quotidianamente viviamo. Un invito alla pura evasione: siamo tutti intrappolati nei nostri abiti “da società” e la canzone ci spinge a lasciarci andare. Il beat inquadra il contesto e lo delimita, il loop melodico lo rappresenta e la ritmica scansiona il tempo e la danza guidandoci nei movimenti. L’imperativo costante della voce ed il violino diventano inevitabilmente il leitmotiv del tempo, non è semplice sentirsi a proprio agio in una situazione illusoria. Ma se non avessimo la possibilità di sognare, quale potrebbe essere l’alternativa? Quel concetto di evasione che ci spinge costantemente nella ricerca di giusti stimoli che servono per migliorare e per cambiare. “I can’t stop the beat of my body” conclude il testo, ed ecco che si è pronti e disposti a danzare con la propria immaginazione ed entrare nell’immaginario sonoro dei Bento.

CREDITS VIDEO

Claudio Macchitella – Regia e Montaggio

Piotrek Naumowicz – Riprese

CREDITS BRANO

Francesco Barletta – Produzione, Musica e Testo (elettronica, synth, voce)

Umberto Coviello – Produzione e Musica (batteria)

Carlo Madaghiele – Produzione

Giorgia Spedicati – Violino

Bento è un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi, che coinvolge i due produttori Francesco Barletta e Umberto Coviello entrambi polistrumentisti, con background diversi, ma con la stessa passione per la musica elettronica. La line up vede: Francesco Barletta (synth, drum machine e voce) e Umberto Coviello (acoustic drum). Elettronica, indietronica, ambient, soundtrack, electronic-pop. Melodie e drum machine si intrecciano a ritmiche creando incastri ordinati, incalzanti e travolgenti. La band si completa poi con la co-produzione di Carlo Madaghiele fonico Laboratori Testone (MI) e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella che da sfondo ai video e ai live della band. All’attivo già due singoli usciti nel 2020, UA e Moon e la partecipazione al Genera Festival 2020. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. Sono al lavoro attualmente sull’uscita del loro primo album “Hey Dreamers!” prevista per ottobre 2021.

BENTO

Instagram

Facebook

Spotify