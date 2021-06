Valeria De Gioia online con la nuova canzone

Si chiama “Aurora” la nuova canzone della speranza di Valeria De Gioia: un brano con un lieto fine in cui il principe azzurro però non c’è…

Si chiama Aurora” il nuovo brano composto e cantato dalla giovane cantautrice pugliese Valeria De Gioia, uscito su tutte le piattaforme digitali.

“Aurora” e la musica, una speranza per continuare a vivere

“Aurora” nasce in un periodo in cui Valeria De Gioia si ritrova a fare i conti con una fase critica della sua vita, che riesce ad affrontare solo grazie alla musica. Davanti al pianoforte butta giù tutte le sue emozioni e si libera delle paure. Molte le canzoni scritte dalla cantautrice in quel periodo, ma “Aurora” più di tutte descrive il dolore che si trasforma in speranza e in rivincita. È una canzone che esprime il desiderio di superare un senso di disagio e paura di vivere davvero.

La vita di Aurora: come una principessa della Disney

“Aurora” rappresenta così tutti coloro che non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel, ma trovano il modo di uscirne grazie alla loro forza e alle cose in cui credono. Valeria si ispira alla protagonista Disney de “La Bella Addormentata nel Bosco”, pur non facendone esplicito riferimento nel brano. A risvegliare la sua Aurora però non è un bel principe, ma il suo sogno più grande.

Valeria De Gioia: le sue influenze artistiche e il sogno nel cassetto

Valeria sogna di arrivare alle persone con la sua musica e le sue parole, vivendo solo di questo. Fin da quando era bambina il suo desiderio più grande è infatti quello di calcare il palco dell’Ariston.

Giorgia e Laura Pausini sono le artiste più presenti nella vita e nel percorso musicale di Valeria, che si ritiene una cantante di genere prettamente pop. Ultimamente ascolta molto Levante, ma nella scrittura della sua musica e dei suoi testi cerca sempre di mostrare una propria personalità che la distingua dagli altri.

Dice sempre che nelle sue canzoni non ci sono filtri, e che contengono tutto ciò che vive e sente.

Il brano è uscito per Maionese Project, un progetto in cui l’etichetta discografica Matilde Dischi seleziona attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie e pop, ed é distribuito da Artist First.

CHI È VALERIA DE GIOIA

Valeria De Gioia nasce a Bari il 13 maggio 1994. Nel 2019 si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, presentando una tesi in Filosofia del Diritto sul confronto tra interpretazione giuridica e interpretazione musicale. Inizia a cantare a 9 anni nel coro della chiesa e a 11 anni si esibisce per la prima volta su un palcoscenico, quello della sua scuola media, supportata dal nonno che era un cantante. Infatti, nel momento in cui Valeria diventa consapevole della sua passione per il canto, trascorre tutti i pomeriggi a cantare con suo nonno facendosi dare da lui consigli sulla tecnica vocale.

A 14 anni si iscrive a una scuola di musica nella sua città, “Il Pentagramma”, dove studia canto per tre anni. Prosegue poi gli studi con due insegnanti privati, Alessandra Pipino e Mario Rosini, affiancando lezioni di pianoforte. Dopo aver partecipato a vari concorsi canori locali, a 16 anni scrive e incide la sua prima canzone, “Dove sei”, dedicata al nonno. Da quel momento si apre una strada fatta di concerti nei locali della sua città e nelle piazze di Puglia, Basilicata e Calabria. Nel frattempo partecipa anche ad alcuni workshop con Silvia Mezzanotte, Grazia Di Michele, Fio Zanotti, Andrea Rodini.

Nel 2015 si classifica prima al concorso nazionale “Music School Talent”. È qui che conosce il Maestro Vince Tempera, col quale collabora sulla canzone che, nello stesso anno, presenta al “Premio Mia Martini”, dove riceve il riconoscimento di “Nuova Immagine della Musica”.

Prende parte al “Romics Song Contest”, riarrangiando in chiave pop la sigla della serie televisiva “Nano-Nano”, che viene inserita nella compilation distribuita dalla Believe Digital, con la sponsorizzazione della Warner Chappel Music. Con gli artisti della compilation, si esibisce in Piazza a Sanremo il giorno della finale del Festival.

Uno degli eventi che maggiormente ha segnato il suo percorso artistico è la partecipazione, nel 2017, al “Campus Band”, un contest organizzato con Siae, RTL-102.5 e ViviMilano-Corriere della Sera. La sua canzone viene scelta insieme ad altre quattro fra i partecipanti di tutta Italia e così ha l’occasione di conoscere e confrontarsi col Maestro Mario Lavezzi.

Dopo un periodo dedicato allo studio, all’approfondimento e alla composizione di nuova musica, Valeria torna nel 2020 con nuovi progetti. A gennaio, infatti, viene pubblicata “Tienimi la mano”, canzone nata dalla collaborazione con il cantautore Marco Conte, e a febbraio pubblica con la Bestseller Edizioni il suo primo libro, un music romance da cui trae una canzone, presente sulle piattaforme digitali.

